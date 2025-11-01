Language
    लालकुआं में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद उठे सवाल, नशे और सुरक्षा पर कार्रवाई की मांग तेज

    By Prakash Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    लालकुआं में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और नशे की समस्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

    समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चिंताजनक है घटना। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, लालकुआं। गुरुवार रात नगर में हुई महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद क्षेत्र में महिला सुरक्षा और नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर गम्भीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है छेड़छाड़ करने वाले युवक नशे में थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से नशे में धुत युवक सरेराह महिलाओं से अभद्रता करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वह समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चिंताजनक है।

    समाजसेवियों ने कहा कि पुलिस और समाज दोनों को मिलकर नशे और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जगह-जगह खुलेआम नशे के सौदागर सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश लगाए बिना महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

    ग्रामीणों ने प्रशासन से नशे के अड्डों पर छापेमारी और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक मंचों पर नशा मुक्ति व महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई है।