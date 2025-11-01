लालकुआं में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद उठे सवाल, नशे और सुरक्षा पर कार्रवाई की मांग तेज

जागरण संवाददाता, लालकुआं। गुरुवार रात नगर में हुई महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद क्षेत्र में महिला सुरक्षा और नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर गम्भीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है छेड़छाड़ करने वाले युवक नशे में थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से नशे में धुत युवक सरेराह महिलाओं से अभद्रता करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वह समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए चिंताजनक है।

समाजसेवियों ने कहा कि पुलिस और समाज दोनों को मिलकर नशे और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जगह-जगह खुलेआम नशे के सौदागर सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश लगाए बिना महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।