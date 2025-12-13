Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालकुआं: रातभर कालोनी में डटे रहे हाथी, सुबह बाउंड्री वाल तोड़कर लौटे जंगल की ओर

    By Prakash Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लालकुआं में एक हाथी रात भर एक कॉलोनी में रहा। सुबह होते ही, हाथी ने एक बाउंड्री वाल तोड़ दी और जंगल की ओर लौट गया। इस घटन ...और पढ़ें

    Hero Image

    रातभर कालोनी में डटे रहे हाथी. File

    संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। हल्दूचौड़ क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगाने के बावजूद रात करीब 9:30 बजे हाथियों का झुंड दुम्का बंगर बच्ची धर्मा की गोपीपुरम कालोनी और पेशकारपुर गांव में घुस आया, जो पूरी रात रिहायशी इलाकों में ही विचरण करता रहा। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहा और लोग रातभर अपने घरों में दुबके रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह करीब पांच बजे हाथियों के झुंड ने हल्दूचौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोड निवासी एनडी शर्मा के घर की बाउंड्री वाल को धराशाई कर दिया, जिसके बाद झुंड जंगल की ओर लौट गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने डीएफओ हिमांशी बागरी से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया।

    इससे पूर्व दिन में वन विभाग ने गोपीपुरम के पश्चिमी छोर में सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगाई। लेकिन हाथियों ने वन विभाग के इस प्रयास को विफल करते हुए नए रास्ते खोजकर आबादी वाले इलाकों में प्रवेश कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर रात्रि में हो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन वह हाथियों के झुंड के सामने असहाय नजर आए।

    हाथी प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। हल्दूचौड़ से गुमटी तक सोलर फेंसिंग तारबाड़ कर दी गई है। नुकसान का जायजा लेकर उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया है। - चंदन सिंह अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी, लालकुआं

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के जंगलों से आया दो हाथियों की लड़ाई का हैरतअंगेज वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल

    यह भी पढ़ें- अब हरिद्वार में नहीं रहेगा हाईवे पर हाथियों के आने का खतरा, एलिफेंट अंडरपास के ऊपरी हिस्से से जल्द शुरू होगा यातायात