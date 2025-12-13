लालकुआं: रातभर कालोनी में डटे रहे हाथी, सुबह बाउंड्री वाल तोड़कर लौटे जंगल की ओर

संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। हल्दूचौड़ क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगाने के बावजूद रात करीब 9:30 बजे हाथियों का झुंड दुम्का बंगर बच्ची धर्मा की गोपीपुरम कालोनी और पेशकारपुर गांव में घुस आया, जो पूरी रात रिहायशी इलाकों में ही विचरण करता रहा। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहा और लोग रातभर अपने घरों में दुबके रहे।

सुबह करीब पांच बजे हाथियों के झुंड ने हल्दूचौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोड निवासी एनडी शर्मा के घर की बाउंड्री वाल को धराशाई कर दिया, जिसके बाद झुंड जंगल की ओर लौट गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने डीएफओ हिमांशी बागरी से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया।