उत्तराखंड के जंगलों से आया दो हाथियों की लड़ाई का हैरतअंगेज वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल
उत्तराखंड के जंगलों से दो हाथियों की लड़ाई का एक आश्चर्यजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में हुई, जहाँ दो व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। तराई पश्चिम वन प्रभाग पतरामपुर रेंज में दो हाथी की लड़ाई हो गई। यह वीडियो वन कर्मी ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली। जिसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुआ तो मामला चर्चाओं में आ गया।
ऊधम सिंह नगर से सटे जंगलों में बाघ, तेंदुआ, हिरण, हाथी समेत तमाम जंगली जानवर है। खासकर हाथी अक्सर आबादी क्षेत्र के साथ ही जंगल किनारे और सड़कों पर आते रहते है। इधर, गुरुवार को इंटरनेट मीडिया में एक 15 सेकंड की वीडियो वायरल हुई। जिसमें जंगल में दो हाथी आपस में लड़ाई कर रहे है। जो देखते ही देखते चर्चाओं में आ गई।
वन अधिकारियों के अनुसार, बीते दिनों ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में वन कर्मी गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें दो हाथी आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। जिनकी लड़ाई काफी देर तक चली। इस बीच एक वन कर्मी ने हाथियों की लड़ाई की वीडियो अपने मोबाइल से ले ली। जिसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर प्रसारित हुई है।
वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।