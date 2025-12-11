उत्तराखंड के जंगलों से आया दो हाथियों की लड़ाई का हैरतअंगेज वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। तराई पश्चिम वन प्रभाग पतरामपुर रेंज में दो हाथी की लड़ाई हो गई। यह वीडियो वन कर्मी ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली। जिसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुआ तो मामला चर्चाओं में आ गया।

ऊधम सिंह नगर से सटे जंगलों में बाघ, तेंदुआ, हिरण, हाथी समेत तमाम जंगली जानवर है। खासकर हाथी अक्सर आबादी क्षेत्र के साथ ही जंगल किनारे और सड़कों पर आते रहते है। इधर, गुरुवार को इंटरनेट मीडिया में एक 15 सेकंड की वीडियो वायरल हुई। जिसमें जंगल में दो हाथी आपस में लड़ाई कर रहे है। जो देखते ही देखते चर्चाओं में आ गई।