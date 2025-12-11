Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड के जंगलों से आया दो हाथियों की लड़ाई का हैरतअंगेज वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    उत्तराखंड के जंगलों से दो हाथियों की लड़ाई का एक आश्चर्यजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में हुई, जहाँ दो व ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग पतरामपुर रेंज की बताई जा रही वीडियो.

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। तराई पश्चिम वन प्रभाग पतरामपुर रेंज में दो हाथी की लड़ाई हो गई। यह वीडियो वन कर्मी ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली। जिसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुआ तो मामला चर्चाओं में आ गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊधम सिंह नगर से सटे जंगलों में बाघ, तेंदुआ, हिरण, हाथी समेत तमाम जंगली जानवर है। खासकर हाथी अक्सर आबादी क्षेत्र के साथ ही जंगल किनारे और सड़कों पर आते रहते है। इधर, गुरुवार को इंटरनेट मीडिया में एक 15 सेकंड की वीडियो वायरल हुई। जिसमें जंगल में दो हाथी आपस में लड़ाई कर रहे है। जो देखते ही देखते चर्चाओं में आ गई।

    वन अधिकारियों के अनुसार, बीते दिनों ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में वन कर्मी गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें दो हाथी आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। जिनकी लड़ाई काफी देर तक चली। इस बीच एक वन कर्मी ने हाथियों की लड़ाई की वीडियो अपने मोबाइल से ले ली। जिसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर प्रसारित हुई है।

    यह भी पढ़ें- पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों से घेराबंदी कराकर मंत्रियों को कराया 'बाघ दर्शन', NTCA तक पहुंची शिकायत

    यह भी पढ़ें- बगहा में 40 लाख का ऑक्सीजन प्लांट बना ‘सफेद हाथी’, निर्माण के 4 साल बाद भी एक दिन नहीं चला

    वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई है।