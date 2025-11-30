अब हरिद्वार में नहीं रहेगा हाईवे पर हाथियों के आने का खतरा, एलिफेंट अंडरपास के ऊपरी हिस्से से जल्द शुरू होगा यातायात

राहुल शर्मा, श्यामपुर । राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से सफर करने वाले राहगीरों को नए साल में तोहफा देने जा रहा है। नए साल के पहले सप्ताह में कांगड़ी स्थित तिरछे पुल के पास निर्माणाधीन एलिफेंट अंडरपास के ऊपर से वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंडरपास के ऊपरी हिस्से का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दोनों ओर पुल में प्रवेश करने के लिए एप्रोच रोड का काम अभी चल रहा है।हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में कांगड़ी से लेकर चिड़ियापुर तक वन क्षेत्र से सटा होने के चलते यहां हाईवे पर अक्सर हाथी और अन्य जंगली जानवर धमक पड़ते हैं। इससे राहगीरों को जान का खतरा बना रहता है।

उसके साथ ही हाथी के सड़क के बीचो बीच आने से जाम की स्थित भी पैदा हो जाती है। हाईवे निर्माण से पूर्व ही वन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जंगली जानवरों की आवाजाही वाले क्षेत्र में फ्लाईओवर बनाने को कहा था, जिस पर कांगड़ी स्थित तिरछे पुल, बाहर पीली से लेकर रसिया बड़ तिराहे तक और चिड़ियापुर में फ्लाईओवर का काम चल रहा है।