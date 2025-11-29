Dehradun News: चैंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता प्रिंस चौक से होते हुए पहुंचे घंटाघर, किया प्रदर्शन

Language
    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:20 PM (IST)

    शनिवार को चैंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता प्रिंस चौक से होते हुए घंटाघर पहुंचे। इसके बाद यहां प्रदर्शन किया। इस दौरान आमजन की समस्या को देखते हुए अधिवक्ताओं ने कुछ देर प्रदर्शन किया। इसके बाद दोबारा धरनास्थल हरिद्वार रोड पर पहुंचे।

    चैंबर निर्माण की मांग को लेकर रैली निकालते अधिवक्ता। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: चैंबर निर्माण की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत अधिवक्ताओं का विरोध धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अधिवक्ता प्रिंस चौक से होते हुए घंटाघर पहुंचे और प्रदर्शन किया। चारों तरफ से जाम लगने व आमजन की समस्या को देखते हुए अधिवक्ताओं ने कुछ ही देर प्रदर्शन किया और दोबारा धरनास्थल हरिद्वार रोड पर पहुंचे। शाम के समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरनास्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया।

    मांगों को लेकर अधिवक्ता पूरी तरह से न्यायिक कार्यों से विरत हैं, जिसके कारण न्यायिक कार्यों के साथ-साथ रजिस्ट्रार कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    दूर-दूर से लोग रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे, लेकिन कामकाज न होने के चलते उन्हें मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को अधिवक्ताओं ने चैंबर निर्माण की मांग को लेकर हरिद्वार रोड (नए न्यायालय परिसर के बाहर) चक्का जाम कर प्रदर्शन किया।

    इसके बाद भारी संख्या में अधिवक्ता प्रिंस चौक होते हुए घंटाघर पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल व सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने बताया कि अधिवक्ता पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे अधिवक्ताओं में दिन-प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है।

    सोमवार से मंत्री, सांसद व विधायकों से मिलेंगे अधिवक्ता

    सोमवार से अधिवक्ता प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद व विधायकों से मिलेंगे और उनसे अपने पक्ष में समर्थनपत्र भरवाएंगे। इसके लिए अधिवक्ताओं की ओर से विभिन्न टीमें बना दी हैं। एसोसिएशन के सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के पक्ष में ठोस नीति बनाएं ताकि अधिवक्ता अपने काम पर लौट सके।

