सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत, गन्ना मूल्य में कर दी 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के राज्य परामर्शित समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब अगेती प्रजाति का गन्ना मूल्य 405 रुपये और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसमें पिछले पेराई सत्र के मुकाबले 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तब अगेती प्रजाति का मूल्य 375 और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल था।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देने के साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, किसान संगठनों और हितधारकों से विस्तृत विमर्श किया गया।