उत्तराखंड पुलिस ने नेपाल मूल के अंतरराष्ट्रीय गैंग को पकड़ा, मुख्य आरोपित फरार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुसुमखेड़ा चौराहे समीप राधिका ज्वेलर्स के वहां 19 दिसंबर की रात हुई सोना-चांदी के डेढ़ करोड़ रुपये माल की चोरी का नैनीताल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हालांकि ज्वेलर्स शाप के समीप किराए की दुकान लेने वाला नेपाल मूल का मुख्य आरोपित अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गैंग नेपाल मूल के व अंतरराज्यीय गैंग के चार शातिर आरोपित पकड़ लिए हैं। जिनके पास से पुलिस ने 6.50 लाख के पीली धातु (सोना) बताते हुए 54 ग्राम व 15.50 लाख के सफेद धातु (चांदी) बताते हुए कुल 22 लाख का माल बरामद किया है।

रविवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने चोरी के पहले चरण का पर्दाफाश किया। कहा कि मुखानी थाना क्षेत्र निवासी सराफा कारोबारी नवनीत शर्मा ने 21 दिसंबर को दुकान में चोरी होने की सूचना दी थी। जिसमें नेपाल, मुंबई, झारखंड के शातिर चोरों ने ज्वेलर्स शाप के बगल वाली दुकान किराए पर ली थी।