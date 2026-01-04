Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड पुलिस ने नेपाल मूल के अंतरराष्ट्रीय गैंग को पकड़ा, मुख्य आरोपित फरार

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:59 PM (IST)

    हल्द्वानी के राधिका ज्वेलर्स में हुई डेढ़ करोड़ की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नेपाल मूल के अंतरराष्ट्रीय गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राधिका ज्वेलर्स में 19 दिसंबर की रात हुई चोरी में झारखंड, महाराष्ट्र व नेपाल के आरोपित पकड़े. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कुसुमखेड़ा चौराहे समीप राधिका ज्वेलर्स के वहां 19 दिसंबर की रात हुई सोना-चांदी के डेढ़ करोड़ रुपये माल की चोरी का नैनीताल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हालांकि ज्वेलर्स शाप के समीप किराए की दुकान लेने वाला नेपाल मूल का मुख्य आरोपित अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गैंग नेपाल मूल के व अंतरराज्यीय गैंग के चार शातिर आरोपित पकड़ लिए हैं। जिनके पास से पुलिस ने 6.50 लाख के पीली धातु (सोना) बताते हुए 54 ग्राम व 15.50 लाख के सफेद धातु (चांदी) बताते हुए कुल 22 लाख का माल बरामद किया है।

    रविवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने चोरी के पहले चरण का पर्दाफाश किया। कहा कि मुखानी थाना क्षेत्र निवासी सराफा कारोबारी नवनीत शर्मा ने 21 दिसंबर को दुकान में चोरी होने की सूचना दी थी। जिसमें नेपाल, मुंबई, झारखंड के शातिर चोरों ने ज्वेलर्स शाप के बगल वाली दुकान किराए पर ली थी।

    दुकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात

    गिरोह के सदस्यों ने फर्नीचर निर्माण का बहाना बनाते हुए उन्होंने ज्वेलरी शाप की दुकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सोना-चांदी का माल साफ करने के लिए दुकान के भीतर सिर्फ दो चोर घुसे थे। इसके साथ ही अन्य चोर उनकी मदद करने के लिए किराए की दुकान में व अन्य बाहर खड़े थे। इसके बाद कुछ चोर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से महाराष्ट्र व बुकिंग की गई बोलेरो से कुछ चोर नेपाल बार्डर के समीप लखीमपुर खीरी पहुंचे। जहां से कुछ चोरों ने नेपाल में शरण ले ली।

    एसएसपी मंजुनाथ ने कहा कि नेपाल मूल के आरोपित बसंत खत्री दैइजी थाना महेंद्रनगर जिला कंचनपुर नेपाल के पास से तीन झुमके व तीन कानफुल के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपित तनवीर अहमद को ईस्थ थाना चुनाभट्टी मुंबई से दो सोने के कंगन के साथ पकड़ा है। वहीं गैंग के तीसरे सदस्य इमरान शेख को थाना राधानगर जिला साहिबगंज झारखंड से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चांदी की ईंट बरामद की गई, जबकि चौथा आरोपित मास्टरमाइंड मकसूद शेख पियारपुर थाना उधवा राधानगर साहिबगंज झारखंड निवासी को तीन सोने के झुमके व एक चांदी के सिक्के के साथ गिरफ्तार किया है।

    अन्य चोरों की तलाश के लिए नेपाल व झारखंड में डाला है डेरा

    पुलिस अन्य चार चोरों की तलाश के लिए अभी भी नेपाल व झारखंड में डेरा डाली हुई है। इन शातिर चोरों को पकड़ने के लिए एसएसपी ने एसआइटी का गठन किया था। जिसमें एसपी सिटी मनोज कत्याल की अगुआई में कुल 26 पुलिस कर्मी दबिश में लगे हुए थे। पुलिस ने नेपाल बार्डर, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा व झारखंड में चोरों की तलाश के लिए दबिश दी थी। एसएसपी का कहना है कि वह नेपाल मूल के मुख्य आरोपित जनक राज जोशी व अन्य चोरों को भी जल्द पकड़ लेंगे। चाहे चोर नेपाल के अंदर ही क्यों ने बैठा हो। पुलिस नेपाल की स्थानीय पुलिस के संपर्क में है।

    यह भी पढ़ें- लव जिहाद मामले में उत्‍तराखंड पुलिस की एसआई की भूमिका पर बवाल, पीड़िता के घरवालों ने लगाए ब्रेन वॉश करने के आरोप

    यह भी पढ़ें- उत्‍तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल... हिंदू युवक को मुस्लिम समझ कब्र में दफना दिया शव