    लव जिहाद मामले में उत्‍तराखंड पुलिस की एसआई की भूमिका पर बवाल, पीड़िता के घरवालों ने लगाए ब्रेन वॉश करने के आरोप

    By Sandeep Juneja Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    रुद्रपुर में लव जिहाद के एक मामले में, महिला एसआई के रवैये से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली में हंगामा किया। छत्तीसगढ़ की एक युवती दिल्ली में लव जिहाद का शिकार हो गई थी, जिसे बजरंग दल के नेताओं ने छुड़ाया। परिजनों ने एसआई पर साजिश का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच ट्रांजिट कैम्प थाने को सौंप दी है।

    पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच ट्रांजिट कैम्प थाने को की ट्रांसफर. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । लव जिहाद मामले में महिला एसआई के रवैये से क्षुब्ध हिंदूवादी संगठन ने युवती के स्वजनों के साथ कोतवाली में हंगामा कर दिया। पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच ट्रांजिट कैम्प थाने को सौंपने पंर हिंदूवादी संगठन के लोग शांत हुए।

    छत्तीसगढ़ की युवती पिछले दो माह से अपनी दादी के साथ भूरारानी क्षेत्र में रह कर बैंक में नौकरी कर रही थी। बीते दिनों दादी का स्वास्थ्य खराब होने पर युवती दादी को दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन पंर बैठाने निकल गयी। दादी तो घर पहुंच गई पर युवती दिल्ली में लव जिहाद का शिकार हो गयी।

    एक सप्ताह पूर्व युवती ने अपनी दादी को फ़ोन कर उसे बचाने की गुहार लगाई। जिस पर युवती के दादा, दादी और ताऊ रुद्रपुर पहुंच गए। यहां उनकी मुलाकात बजरंग दल नेताओं से हुई तो उनके प्रयास से युवती को मुक्त करवा लिया गया।

    पुलिस से शिकायत पर शनिवार को जांच अधिकारी एसआई नेहा राणा युवती को मेडिकल के लिए साथ ले गयी। स्वजनों के मुताबिक जांच अधिकारी के साथ जाते समय युवती अपना आधार सहित अन्य दस्तावेज स्वयं लेकर गयी थी। जब वह तीन घंटे के बाद वापस आयी तो उसके इरादे बदले थे।

    स्वजनों का आरोप है कि युवती को युवक के साथ बैठा कर उनको बाहर कर साजिश रची। जिस पर शनिवार रात ही हिंदूवादी संगठन के लोग कोतवाली पहुंच गए। रात को हंगामे के बाद रविवार पूर्वाह्न कोतवाली पहुंच फिर धरना दे हंगामा किया।

    एसएसआई नवीन बुधानी से लंबी वार्ता के बाद पुलिस ने जांच अधिकारी बदलने का भरोसा दिलाया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। एसएसआई नवीन बुधानी ने बताया प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

    उच्चाधिकारियों के आदेश पर जांच ट्रांजिट कैम्प थाने की महिला एसआई नेहा ध्यानी को सौंप दी है। इस दौरान प्रदर्शन करने वालो में जिला मंत्री विहिप राजेन्द्र मेहरा, बिट्टू शर्मा, नगर संयोजक योगेंद्र चौहान, धर्म प्रसार समिति जिला संयोजक सुल्तान सिंह, राजू कोहली, अंकित, अजय पाल, गौरक्षा विभाग जिला संयोजक हरीश यादव, गौरव मिश्रा उपस्थित थे।