जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । लव जिहाद मामले में महिला एसआई के रवैये से क्षुब्ध हिंदूवादी संगठन ने युवती के स्वजनों के साथ कोतवाली में हंगामा कर दिया। पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच ट्रांजिट कैम्प थाने को सौंपने पंर हिंदूवादी संगठन के लोग शांत हुए।

छत्तीसगढ़ की युवती पिछले दो माह से अपनी दादी के साथ भूरारानी क्षेत्र में रह कर बैंक में नौकरी कर रही थी। बीते दिनों दादी का स्वास्थ्य खराब होने पर युवती दादी को दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रेन पंर बैठाने निकल गयी। दादी तो घर पहुंच गई पर युवती दिल्ली में लव जिहाद का शिकार हो गयी।

एक सप्ताह पूर्व युवती ने अपनी दादी को फ़ोन कर उसे बचाने की गुहार लगाई। जिस पर युवती के दादा, दादी और ताऊ रुद्रपुर पहुंच गए। यहां उनकी मुलाकात बजरंग दल नेताओं से हुई तो उनके प्रयास से युवती को मुक्त करवा लिया गया।

पुलिस से शिकायत पर शनिवार को जांच अधिकारी एसआई नेहा राणा युवती को मेडिकल के लिए साथ ले गयी। स्वजनों के मुताबिक जांच अधिकारी के साथ जाते समय युवती अपना आधार सहित अन्य दस्तावेज स्वयं लेकर गयी थी। जब वह तीन घंटे के बाद वापस आयी तो उसके इरादे बदले थे।

स्वजनों का आरोप है कि युवती को युवक के साथ बैठा कर उनको बाहर कर साजिश रची। जिस पर शनिवार रात ही हिंदूवादी संगठन के लोग कोतवाली पहुंच गए। रात को हंगामे के बाद रविवार पूर्वाह्न कोतवाली पहुंच फिर धरना दे हंगामा किया।

एसएसआई नवीन बुधानी से लंबी वार्ता के बाद पुलिस ने जांच अधिकारी बदलने का भरोसा दिलाया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। एसएसआई नवीन बुधानी ने बताया प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।