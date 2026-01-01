थर्टी फर्स्ट की रात हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते कपड़े के फंदे पर झूली 12 साल की मासूम; मौत
हल्द्वानी के राजारानी बिहार में थर्टी फर्स्ट की रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेलते समय 12 वर्षीय समृद्धि पांडे की सीढ़ी की रेलिंग पर बंधे कपड़े से गले मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। रामपुर रोड स्थित राजारानी बिहार क्षेत्र में थर्टी फर्स्ट की रात 12 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घर में खेलते समय सीढ़ी की रेलिंग पर बंधे कपड़े से उसके गले में फंदा लग गया। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
पुलिस के अनुसार, राजारानी बिहार भूपेन्द्र पांडे की 12 साल की पुत्री समृद्धि पांडे बुधवार की रात घर में खेल रही थी। इसी दौरान वह सीढ़ी की रेलिंग पर बंधे कपड़े के फंदे के संपर्क में आ गई। दुर्भाग्यवश वह इसमें लटक गई। स्वजन तुरंत उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें बच्ची खेलते हुए दिखाई दी। इस दौरान सीढ़ी के रेलिंग में लगे कपड़े से बच्ची के गले में फांस बन गई। इधर, पोस्टमार्टम हाउस में परिवार वालों का जमावड़ा लगा है। 12 साल की बच्ची की दृर्घटनावश हुई मृत्यु से परिवार के लोगों में मातम छाया हुआ है।
