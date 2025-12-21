हल्द्वानी: ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमला, आरोपी बोला- जहां दिखा वहीं मार डालूंगा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के पीसीएफ कंपाउंड धर्मपुरा के पास ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमला कर उसे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने इस मामले में कोतवाली में तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित ट्रांसपोर्टर शंकर कुमार भुटियानी के अनुसार, वह अपने भाई से मिलने जय दुर्गा ट्रांसपोर्ट कार्यालय पहुंचे थे। कार्यालय बंद मिलने पर जैसे ही वह वाहन मोड़ रहे थे, तभी वहां पहले से मौजूद गगन सेठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अचानक उस पर अभद्र टिप्पणियां और गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपित गगन सेठी ने किसी ठोस वस्तु से ट्रांसपोर्टर शंकर भुटियानी के सिर पर जोरदार वार कर दिया और लगातार हाथापाई करता रहा।

इस हमले में पीड़ित का चश्मा टूट गया और उसकी बाईं आंख पर गंभीर चोट आई। इतना ही नहीं, हमलावर ने जाते-जाते खुलेआम धमकी दी कि “भुटियानी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा… जहां भी दिखा, वहीं मार डालूंगा।”

घटना के बाद से पीड़ित और उसका परिवार में खौफ है। ट्रांसपोर्टर शंकर भुटियानी का कहना है कि उसे अपनी जान का गंभीर खतरा है और आरोपित कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। पीड़ित मानसिक रूप से भी अत्यधिक भयभीत और प्रताड़ित है। पीड़ित ने पुलिस को बेस अस्पताल हल्द्वानी का मेडिकल परीक्षण सौंपते हुए आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि आरोपित युवक पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।