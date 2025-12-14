Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्द्वानी के शोरूम से तीन एक्टिवा स्कूटी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित श्री बालाजी मोर्टस शोरूम से तीन एक्टिवा और स्पेयर पार्ट्स चोरी हो गए। सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात चोर स्कूटी चुराते हुए कै ...और पढ़ें

    Hero Image

    रुद्रपुर के व्यापारी ने हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज करवाया मुकदमा

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित श्री बालाजी मोर्टस शोरूम से तीन एक्टिवा व स्पेयर पार्ट्स की चोरी का मामला सामने आया है। देर रात शोरूम से स्कूटी चोरते हुए अज्ञात चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुद्रपुर गल्ला मंडी निवासी राजेश बंसल ने बताया कि उनका श्री बालाजी मोटर्स शोरूम हल्द्वानी रामपुर रोड में स्थित है। शोरूम में आठ कर्मी काम करते हैं। जब वह स्टाफ के साथ स्टाक मिलान कर रहे थे। तब तीन एक्टिवा स्कूटी और कुछ स्पेयर पार्ट्स गायब मिले। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जिसमें चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिली।

    एक अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर शोरूम का गेट चाबी से खोलते हुए अंदर जाता दिखाई दे रहा है। शोरूम स्वामी बंसल के अनुसार इसी अज्ञात व्यक्ति ने तीनों स्कूटी व स्पेयर पार्ट्स की चोरी की है। पीड़ित ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर देकर में चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

    हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपित की तलाश की जा रही है।