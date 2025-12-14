हल्द्वानी के शोरूम से तीन एक्टिवा स्कूटी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित श्री बालाजी मोर्टस शोरूम से तीन एक्टिवा व स्पेयर पार्ट्स की चोरी का मामला सामने आया है। देर रात शोरूम से स्कूटी चोरते हुए अज्ञात चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है।

रुद्रपुर गल्ला मंडी निवासी राजेश बंसल ने बताया कि उनका श्री बालाजी मोटर्स शोरूम हल्द्वानी रामपुर रोड में स्थित है। शोरूम में आठ कर्मी काम करते हैं। जब वह स्टाफ के साथ स्टाक मिलान कर रहे थे। तब तीन एक्टिवा स्कूटी और कुछ स्पेयर पार्ट्स गायब मिले। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जिसमें चोरी की वारदात सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिली।

एक अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर शोरूम का गेट चाबी से खोलते हुए अंदर जाता दिखाई दे रहा है। शोरूम स्वामी बंसल के अनुसार इसी अज्ञात व्यक्ति ने तीनों स्कूटी व स्पेयर पार्ट्स की चोरी की है। पीड़ित ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर देकर में चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।