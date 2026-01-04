Uttarakhand Tourism: नैनीताल में पर्यटकों की बहार, तीन दिनों में पहुंचे 20 हजार सैलानी

जागरण संवादाता, नैनीताल। सैलानियों की आमद बनी रहने से सरोवर नगरी की रौनक बरकरार है। रविवार को नगर के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवाजाही पूरे दिन रही। एक दिनी भ्रमण पर आने वाले सैलानियों की संख्या सर्वाधिक रही। नगर में शुक्रवार व शनिवार से शुरु हुई सैलानियों की आमद रविवार को भी बनी रही।

वीकेंड पर नगर के समीपवर्ती पर्यटन स्थलों में ठहरने वाले सैलानी रविवार को नैनीताल पहुंचते हैं और शाम को अपने शहरों को लौट जाते हैं। तीन दिनों के दौरान लगभग 20 हजार पर्यटक यहां पहुंचे। इस बीच स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वॉटरफॉल, केव समेत अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई।

मालरोड सैलानियों से पटी हुई नजर आई तो नौका विहार करने वालों का तांता लगा रहा। नयना देवी मंदिर, पाषाण देवी व हनुमागढ़ी मंदिर में पर्यटक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सैलानियों ने भोटिया बाजार, तिब्बती बाजार व बड़ा बाजार मालरोड स्थित दुकानों से जमकर खरीदारी की।