नैनीताल में सैलानियों की भारी भीड़, एक घंटे तक रेंगते रहे पर्यटकों के वाहन

जागरण संवादाता, नैनीताल। सरोवर नगरी में शनिवार को सैलानियों भीड़ उमड़ने से रौनक रही। पर्यटन स्थलों में भीड़ रही। पर्यटक वाहनों से शाम करीब तीन बजे से एक घंटे तक माल रोड से भवाली, हल्द्वानी, मल्लीताल तक पर्यटक वाहन रेंगते रहे। यातायात व्यवस्थित बनाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।

नगर में वर्ष के पहले ही दिन से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो शनिवार रात तक जारी रहा। शहर सहित आसपास के होटलों-गेस्ट हाउस के अधिकांश कमरे पैक हो गए। लेक ब्रिज टोल टैक्स के अनुसार लगभग एक हजार वाहनों ने नगर में प्रवेश किया। पांच हजार से अधिक सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे हैं। इस बीच स्नो व्यू, हिमालय दर्शन, वाटरफाल, केव समेत अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई।