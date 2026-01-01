Language
    नए साल पर पहुंची भारी भीड़, काठगोदाम से लगा जाम; नैनीताल से हल्द्वानी तक रेंगते रहे वाहन

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:46 PM (IST)

    Hero Image

    रानीबाग में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से काठगोदाम से आगे नहीं जाने दिए आटो. File Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल पर नैनीताल व कैंची धाम आए पर्यटकों से ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया। सुबह से लेकर रात तक हाल यह रहा कि जितने वाहन नीचे उतर रहे थे, उतने ही ऊपर जा रहे थे। हालांकि दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए शटल सेवा की भी व्यवस्था की गई थी। नैनीताल-भीमताल से हल्द्वानी आने वाले वाहन रेंगते रहे। वहीं रानीबाग से काठगोदाम तक लंबा जाम लगा रहा।

    गुरुवार को नए साल का पहला दिन होने के चलते रानीबाग स्थित शीतला देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसके चलते श्रद्धालुओं के वाहन सड़क किनारे ही खड़े रहे। रानीबाग में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव होने के चलते पुलिस ने सुबह 11 बजे के बाद रानीबाग जाने वाले आटो पर रोक लगा दी।

    सभी आटो को काठगोदाम-नरीमन चौराह की रोक दिया जा रहा था। इसके चलते आटो में सवार होकर आए शीतला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ा। हालांकि भक्ति भावना के चलते श्रद्धालु हंसी खुशी पैदल गए। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से काठगोदाम से लेकर रानीबाग तक वाहनों की लाइन लगी रही।

    भीमताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर जाने वाले लोगों को पुलिस ने हल्द्वानी-भीमताल रोड से रूट डायवर्ट कर भेजा। जबकि नैनीताल जाने वाले वाहनों को नैनीताल रोड से जाने दिया गया। शाम होते ही ट्रैफिक और बढ़ने लगा। जिसके चलते पहले काठगोदम नरीमन चौराह पर वाहन रोके गए। फिर ऊपर से आने वाले वाहनों को कलसिया के दोनों पुल से भेजा गया। इसी तरह ऊपर से आने वाले वाहनों को रोककर नीचे वाले वाहनों को रवाना किया गया। काठगोदाम से ऊपर रात तक ट्रैफिक का दबाव बना रहा।

    नए साल के चलते काफी संख्या में हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से पर्यटक यहां पहुंचे हैं। जो अब अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। इसके चलते ट्रैफिक का दबाव बना रहा। ट्रैफिक को नियंत्रण रखने के लिए कुछ देर के लिए एक तरफ के वाहन रोके गए। फिर अन्य वाहनों को रवाना किया गया। - महेश चंद्र, ट्रैफिक प्रभारी

