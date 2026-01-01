नए साल पर पहुंची भारी भीड़, काठगोदाम से लगा जाम; नैनीताल से हल्द्वानी तक रेंगते रहे वाहन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल पर नैनीताल व कैंची धाम आए पर्यटकों से ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया। सुबह से लेकर रात तक हाल यह रहा कि जितने वाहन नीचे उतर रहे थे, उतने ही ऊपर जा रहे थे। हालांकि दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए शटल सेवा की भी व्यवस्था की गई थी। नैनीताल-भीमताल से हल्द्वानी आने वाले वाहन रेंगते रहे। वहीं रानीबाग से काठगोदाम तक लंबा जाम लगा रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को नए साल का पहला दिन होने के चलते रानीबाग स्थित शीतला देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसके चलते श्रद्धालुओं के वाहन सड़क किनारे ही खड़े रहे। रानीबाग में ट्रैफिक का बढ़ता दबाव होने के चलते पुलिस ने सुबह 11 बजे के बाद रानीबाग जाने वाले आटो पर रोक लगा दी।

सभी आटो को काठगोदाम-नरीमन चौराह की रोक दिया जा रहा था। इसके चलते आटो में सवार होकर आए शीतला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर के दर्शन के लिए जाना पड़ा। हालांकि भक्ति भावना के चलते श्रद्धालु हंसी खुशी पैदल गए। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से काठगोदाम से लेकर रानीबाग तक वाहनों की लाइन लगी रही।