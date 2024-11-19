नैनीताल में नया साल आते ही जश्न में डूबे पर्यटक, डीजे के तेज गानों पर लगाए ठुमके

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में पर्यटकों ने पुराने साल की विदाई और नये साल के स्वागत में खूब जश्न मनाया। उच्चस्तरीय होटलों में कम पर्यटकों के बाद भी जश्न का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। डीजे के तेज संगीत पर पर्यटक खूब थिरके। रात 12 बजते ही पर्यटकों ने एक-दूसरे को नये साल की शुभकामनाएं दी। पुलिस के व्यापक इंतजाम की वजह से सड़कों पर हुड़दंग नजर नहीं आया।

सरोवर नगरी में इस बार थर्टी फर्स्ट का जश्न सामान्य रहा। पुलिस की सख्ती होटलों में कमरों की बुकिंग में रोड़ा अटका गई। बुधवार रात को उच्च स्तरीय सुविधायुक्त होटलों में गीत संगीत के साथ नये साल का जश्न मनाया गया। होटलों में कपल डांस सहित विविध प्रतियोगिता हुई। डीजे के तेज संगीत में पर्यटक जोड़ों ने खूब मस्ती की।

मॉल रोड पर दिखी पर्यटकों की चहलकदमी माल रोड पर भी देर रात तक पर्यटकों की चहलकदमी चलती रही। होटल एसोसिएशन की ओर से माल रोड पर संगीत की व्यवस्था की गई। पहाड़ी व बालीवुड गीतों पर पर्यटक खूब झूमे। शेरवानी हिलटाप, नैनी रिट्रीट में पर्यटकों के मनोरंजन व मस्ती के लिए खास इंतजाम किए गए थे। लाइव म्यूजिक, डीजे, बालीवुड नाइट थीम पर कार्यक्रम हुए, जबकि बच्चों से लेकर वृद्धों तक मनोरंजन कार्यक्रम पैकेज में शामिल रहे।