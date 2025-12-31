Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    क्‍या सैलानियों का नैनीताल से हो गया मोह भंग? नया साल मनाने उम्मीद से कम पहुंचे पर्यटक

    By Naresh Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    नैनीताल में थर्टी फर्स्ट पर पर्यटकों की संख्या उम्मीद से काफी कम रही, जिससे पर्यटन कारोबारियों में निराशा छा गई। सड़कें सूनी दिखीं और पार्किंग स्थल भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंटरनेट मीडिया में पुलिस की सख्ती बताई जा रही है वजह. Jagran

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के पर्यटन कारोबारियों की थर्टी फर्स्ट पर बेहतर कारोबार की उम्मीद धरी की धरी रह गई। उम्मीद से बेहद कम पर्यटक शहर पहुंचने कारोबारी निराश नजर आए। पर्यटकों के कम आने से सड़कें सूनी नजर आई। पर्यटक वाहनों का दबाव इतना कम था कि पुलिस को विशेष यातायात प्लान तक लागू नहीं करना पड़ा। एंट्री प्वाइंट रूसी क्षेत्र में देर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि शहर पहुंचे पर्यटक मालरोड में संगीत व रंगबिरंगी रोशनी के बीच चहलकदमी करते नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिसमस से थर्टी फर्स्ट तक पर्यटन कारोबारी बेहतर कारोबार होने की उम्मीद जता रहे थे। क्रिसमस पर तो पर्यटकों की संख्या ठीक रही, लेकिन थर्टी फर्स्ट पर पर्यटक उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंचे। दोपहर तक शहर के पार्किंग स्थल खाली नजर आए तो सड़कों पर भी वाहनों को बेहद कम दबाव नजर आया। जिससे पुलिस का विशेष यातायात प्लान भी लागू नहीं हो पाया।

    देर शाम तक नारायण नगर की पार्किंग आधी भी नहीं भर पाई तो रूसी एक व दो में सन्नाटा पसरा रहा। जिससे शटल सेवा में लगे वाहन चालक भी बेहद निराश नजर आए। कारोबारियों के अनुमान के अनुसार शहर में केवल पांच-छह हजार पर्यटक भी पहुंचे। शहर में पार्किंग क्षमता करीब पांच हजार है लेकिन शहर के पार्किंग भी फुल नहीं हो सके।

    मैदानी क्षेत्रों में कोहरा व पुलिस की सख्ती बताई कारण

    थर्टी फर्स्ट पर पर्यटकों की कम आमद देख शहर के पर्यटन कारोबारी बेहद निराश है। पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों की कम आमद के पीछे एक सप्ताह पूर्व से ही बार्डर क्षेत्रों में की जा रही पुलिस की सख्ती व मैदान क्षेत्रों में लग रहा घना कोहरा बताया।

    इसके अलावा इंटरनेट मीडिया में बीते दिनों नैनीताल फुल के तमाम वीडियो वायरल होने से भी शहर के पर्यटन कारोबार पर असर पड़ने की बात कारोबारियों द्वारा की जा रही है। इंटरनेट मीडिया के चर्चित ब्लागर्स ने नैनीताल में पुलिस की सख्ती होने, होटलों का किराया महंगा होने से संबंधित वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनको लाखों यूजर्स ने पसंद व कमेंट्स किए हैं।

    यह भी पढ़ें- नैनीताल आ रहे हैं तो जरा ध्‍यान से! कहीं पकड़ न लेना गलत रास्‍ता, साल के पहले दो दिन पुलिस ने लागू किया डायवर्जन

    यह भी पढ़ें- नया साल मनाने नैनीताल पहुंचे काफी कम सैलानी, कारोबारियों ने पुलिस को बताया जिम्‍मेदार

    यह भी पढ़ें- New Year Party के लिए नैनीताल के होटलों को मानना होगा ये नया नियम, डीजे और म्‍यूजिक सिस्‍टम के लिए भी टाइम तय