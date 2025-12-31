जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के पर्यटन कारोबारियों की थर्टी फर्स्ट पर बेहतर कारोबार की उम्मीद धरी की धरी रह गई। उम्मीद से बेहद कम पर्यटक शहर पहुंचने कारोबारी निराश नजर आए। पर्यटकों के कम आने से सड़कें सूनी नजर आई। पर्यटक वाहनों का दबाव इतना कम था कि पुलिस को विशेष यातायात प्लान तक लागू नहीं करना पड़ा। एंट्री प्वाइंट रूसी क्षेत्र में देर शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि शहर पहुंचे पर्यटक मालरोड में संगीत व रंगबिरंगी रोशनी के बीच चहलकदमी करते नजर आए।

क्रिसमस से थर्टी फर्स्ट तक पर्यटन कारोबारी बेहतर कारोबार होने की उम्मीद जता रहे थे। क्रिसमस पर तो पर्यटकों की संख्या ठीक रही, लेकिन थर्टी फर्स्ट पर पर्यटक उम्मीद के मुताबिक नहीं पहुंचे। दोपहर तक शहर के पार्किंग स्थल खाली नजर आए तो सड़कों पर भी वाहनों को बेहद कम दबाव नजर आया। जिससे पुलिस का विशेष यातायात प्लान भी लागू नहीं हो पाया।

देर शाम तक नारायण नगर की पार्किंग आधी भी नहीं भर पाई तो रूसी एक व दो में सन्नाटा पसरा रहा। जिससे शटल सेवा में लगे वाहन चालक भी बेहद निराश नजर आए। कारोबारियों के अनुमान के अनुसार शहर में केवल पांच-छह हजार पर्यटक भी पहुंचे। शहर में पार्किंग क्षमता करीब पांच हजार है लेकिन शहर के पार्किंग भी फुल नहीं हो सके।

मैदानी क्षेत्रों में कोहरा व पुलिस की सख्ती बताई कारण थर्टी फर्स्ट पर पर्यटकों की कम आमद देख शहर के पर्यटन कारोबारी बेहद निराश है। पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों की कम आमद के पीछे एक सप्ताह पूर्व से ही बार्डर क्षेत्रों में की जा रही पुलिस की सख्ती व मैदान क्षेत्रों में लग रहा घना कोहरा बताया।