नया साल मनाने नैनीताल पहुंचे काफी कम सैलानी, कारोबारियों ने पुलिस को बताया जिम्मेदार
नैनीताल में थर्टी फर्स्ट से पहले पर्यटकों की कम संख्या से कारोबारी आक्रोशित हैं। उन्होंने पुलिस पर सीमावर्ती क्षेत्रों से पर्यटकों को अन्यत्र मोड़ने क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में थर्टी फर्स्ट के पहले दिन सैलानियों की बेहद कम संख्या देख पर्यटन कारोबारी आक्रोशित हो उठे। उन्होंने कम संख्या में पर्यटकों के पहुंचने के लिए बार्डर व एंट्री प्वाइंट पर तैनात पुलिस बल को जिम्मेदार ठहराया।
आरोप लगाया कि बार्डर क्षेत्रों से ही नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अन्यत्र डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं होने पर सड़क पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी तक दे डाली। हालांकि सीओ ने करीब आधे घंटे तक वार्ता कर बार्डर क्षेत्रों में वाहनों को डायवर्ट न करने व एंट्री प्वाइंट पर वाहनों को न रोकने का आश्वासन दिया, तो कारोबारी माने।
क्रिसमस से नववर्ष तक शहर में बंपर पर्यटन कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन थर्टी फर्स्ट के एक दिन पहले मंगलवार को शहर की माल रोड सहित अन्य सड़कें खाली रहीं। कारोबारी लंबे समय से पुलिस की सख्ती को लेकर सवाल उठा रहे थे। मंगलवार को कारोबारियों ने नगर पालिका कार्यालय में पालिकाध्यक्ष से वार्ता कर उच्च स्तर पर उनकी बात रखने की मांग की। पालिकाध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने एसएसपी व एसडीएम से फोन पर वार्ता कर कारोबारियों की समस्या को सामने रखा।
अधिकारियों ने अधीनस्थों को वार्ता के लिए भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन आधे घंटे बाद तक भी जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, तो कारोबारी आक्रोशित होकर सड़क पर धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी देने लगे। हालांकि इस बीच सीओ रविकांत सेमवाल व कोतवाल हेम चंद्र पंत ने पालिका कार्यालय पहुंच कारोबारियों को समझाने का प्रयास किया। कारोबारियों ने आरोप लगाए कि पर्यटक वाहनों को बार्डर क्षेत्रों से ही डायवर्ट किया जा रहा है। होटलों में एडवांस बुकिंग कर आने वाले पर्यटक वाहनों को ही एंट्री दी जा रही है, जबकि पूरा शहर खाली पड़ा है।
उन्होंने पर्यटक वाहनों को एंट्री देने की मांग की। जिस पर सीओ ने कहा कि बार्डर क्षेत्रों में वाहनों में केवल टैग लगाए जा रहे है, नैनीताल आने वाले किसी भी वाहन को अन्यत्र डायवर्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक शहर के भीतरी पार्किंग स्थल 90 प्रतिशत तक नहीं भर जाते, एंट्री प्वाइंट पर पर्यटक वाहनों को नहीं रोका जाएगा। जिसके बाद कारोबारी माने। इस दौरान पुनीत साह, वैभव साह, दर्शन कनवाल, मोहित रौतेला, नैतिक साह, फिरोज खान, अभिषेक, धीरज ढैला, हेमंत बेदी, वाहिद समेत तमाम कारोबारी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।