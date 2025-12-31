नैनीताल आ रहे हैं तो जरा ध्यान से! कहीं पकड़ न लेना गलत रास्ता, साल के पहले दो दिन पुलिस ने लागू किया डायवर्जन
पुलिस ने नए साल के पहले दो दिनों के लिए हल्द्वानी और नैनीताल क्षेत्र में यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया है। धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों पर भीड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल के पहले दो दिन के लिए पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। ताकि धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्र और पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ी सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा न हो। हल्द्वानी समेत अन्य जगहों से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।
यातायात दबाव की स्थिति में शटल सेवा को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक प्लान के हिसाब से निकलने की अपील की है।
- हल्द्वानी से कैंची धाम जाने वाले लोगों को रानीबाग से भीमताल डायवर्ट कर विकास भवन में गाड़ी खड़ी करनी होगी। आगे शटल से सफर होगा।
- हल्द्वानी से पहाड़ की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को रानीबाग से भीमताल, खुटानी बैंड से मुक्तेश्वर पहुंचने के बाद आगे बढ़ना होगा।
- ज्योलीकोट और नैनीताल से कैंची धाम जाने वाले लोगों को सेनिटोरियम पार्किंग में गाड़ी छोड़ने के बाद शटल सेवा से आगे भेजा जाएगा।
- ज्योलीकोट-नैनीताल से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाने वाले वाहन मस्जिद तिराहा-नैनीबैंड बाईपास होकर तिरछाखेज से खुटानी को आएंगे।
- अल्मोड़ा-रानीखेज से कैंची धाम दर्शन को आने वाले लोगों के वाहन गरमपानी में खड़ी करवाने के बाद शटल सेवा से आगे भेजा जाएगा।
- अल्मोड़ा से मैदानी क्षेत्र जाने वाली गाड़ियों को क्वारब से रामगढ़ रोड और रानीखेत से आने वाले लोगों को बेतालघाट होकर जाना होगा।
- जिले के लोगों को निजी दोपहिया वाहन से कैंची धाम दर्शन को जाने पर अपनी गाड़ी भवाली में रोडवेज और पालिका पार्किंग में खड़ी करनी होगी।
- भीमताल, भवाली व खैरना से कैंची धाम दर्शन कराने को केवल शटल सेवा चलेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े मालवाहक वाहन भवाली से खैरना के बीच नहीं चलेंगे।
- भीमताल-भवाली में पार्किंग 80 प्रतिशत फुल होने पर हल्द्वानी से पर्यटक वाहन नहीं जाएंगे। काठगोदाम से कैंची धाम को दोपहिया टैक्सी वाहनों को प्रवेश प्रतिबंध।
