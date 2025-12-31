जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल के पहले दो दिन के लिए पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। ताकि धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्र और पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ी सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा न हो। हल्द्वानी समेत अन्य जगहों से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।