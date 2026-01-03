Language
    Kainchi Dham और Nainital आने वाले पर्यटकों को जाम से मिलेगा छुटकारा, रानीबाग-भीमताल-कैंची रोपवे पर आया बड़ा अपडेट

    By Mohit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:16 PM (IST)

    नैनीताल जनपद में रानीबाग-भीमताल-कैंची धाम रोपवे परियोजना का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। लगभग 35 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित रोपवे लाइन में रानीबाग, भी ...और पढ़ें

    रानीबाग-भीमताल-कैंची रोपवे को लेकर एजेंसी ने किया सर्वे। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, भीमताल। कैंची धाम और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को रोपवे के जरिये बड़ी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नैनीताल जनपद में भीमताल–रानीबाग–कैंची धाम रोपवे परियोजना को लेकर एजेंसी द्वारा सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है।

    रोपवे कंपनी के सुपरवाइजर मयंक श्रीवास्तव ने बताया करीब 35 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रोपवे लाइन में लगभग पांच स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इनमें रानीबाग, भीमताल, भवाली, नैनीताल और कैंची धाम प्रमुख स्टेशन होंगे। रोपवे परियोजना के तहत एजेंसी ने भीमताल सिडकुल क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

    इस परियोजना के पूरा होने से जहां एक ओर पर्यटकों को यातायात जाम से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वे हिमालयी प्रकृति का आनंद लेते हुए रोपवे से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

