Kainchi Dham और Nainital आने वाले पर्यटकों को जाम से मिलेगा छुटकारा, रानीबाग-भीमताल-कैंची रोपवे पर आया बड़ा अपडेट

संवाद सहयोगी, भीमताल। कैंची धाम और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को रोपवे के जरिये बड़ी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नैनीताल जनपद में भीमताल–रानीबाग–कैंची धाम रोपवे परियोजना को लेकर एजेंसी द्वारा सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है।

रोपवे कंपनी के सुपरवाइजर मयंक श्रीवास्तव ने बताया करीब 35 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रोपवे लाइन में लगभग पांच स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इनमें रानीबाग, भीमताल, भवाली, नैनीताल और कैंची धाम प्रमुख स्टेशन होंगे। रोपवे परियोजना के तहत एजेंसी ने भीमताल सिडकुल क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।