वीकेंड पर कैंची धाम में उमड़ी भारी भीड़, भवाली की सड़कों पर लगा भीषण जाम

संवाद सहयोगी, भवाली। वीकेंड पर एक बार फिर भारी संख्या में पर्यटकों ने कैंची धाम के दर्शन किये। भक्तों की संख्या बढ़ने से सड़कें पूरी तरह जाम में डूब गई। यातायात अव्यवस्थित होने से हर ओर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं।

ट्रैफिक बढ़ने पर पुलिस ने रूट डाइवर्जन के साथ पहले तो शटल सेवाएं संचालित की, फिर ट्रैफिक अत्यधिक बढ़ने पर करीब 90 शटल सेवाएं संचालित की गईं। साथ ही दुपहिया टैक्सी वाहनों को भी सेनिटोरियम में पार्क कराकर शटल से कैंची भेजा गया। जाम की ये स्थिति सुबह से शाम बनी रही, जिससे व्यापारी, राहगीर व आवश्यक कार्य से भवाली आए लोग खासे परेशान दिखे।