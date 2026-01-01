Language
    साल के पहले दिन उत्तराखंड के मदिरों में आस्‍था का सैलाब, कैंची धाम और जागेश्‍वर में उमड़ी भीड़- Photo

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:44 PM (IST)

    उत्तराखंड के मंदिरों में नववर्ष के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कैंची धाम, जागेश्वर धाम, गोलू मंदिर, नंदा देवी और नैना देवी सहित विभिन्न मंदिरो ...और पढ़ें

    कैंची धाम में लगी भक्‍तों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, अल्‍मोड़ा। साल 2026 के पहले दिन उत्‍तराखंड के मंदिरों में भक्‍तों की भीड़ पहुंची। लोगों ने भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत की। कैंची धाम और जागेश्‍वर धाम जैसे बड़े धामों के साथ ही उत्‍तराखंड के विभिन्‍न मंदिरों में दर्शन के लिए भक्‍तों की लाइन लगी रही।

    जागेश्वर धाम समेत धार्मिक स्थल पर उमड़ा आस्था का सैलाब

    साल 2025 को विदाई देने के बाद नए साल के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जागेश्वर धाम समेत गोलू मंदिर चितई में सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में सुबह से लोग पूजा अर्चना को पहुंचे। पर्यटन स्थलों में भी चहल पहल देखने को मिली।

    इधर, मुख्यालय के नंदा देवी, पातालदेवी, समेत अन्य मंदिरों में भी लोग सुबह से ही पूजा अर्चना को पहुंचे। वहीं साल 2025 को विदाई देने देर रात तक जगह-जगह जश्न का माहौल रहा। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्थलों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। जिससे की मंदिर में दर्शन को पहुंचने वाले भक्तों को परेशानी ना हो।

    ठंड के बाद साल के पहले दिन कैंची धाम में में भक्तों की कतार देखने को मिली। स्थानीय समेत बाहर से पहुंचे पर्यटकों ने मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ नए साल के पहले दिन सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की।

    लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार

    हल्द्वानी। नववर्ष के अवसर पर शहर और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने नए साल की शुरुआत भगवान के चरणों में शीश नवाकर की और सुख-समृद्धि की कामना की।

    कालाढूंगी चौराहे स्थित कालू सिद्ध मंदिर, रानीबाग स्थित शीतला देवी मंदिर, गौलापार स्थित कालीचौड़ मंदिर और सूर्यादेवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा।


    श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना, हवन और आरती में भाग लिया। मंदिर परिसरों में जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

    नयना देवी मंदिर में भीड़नैनीताल: शहर में नए साल के पहले दिन मंदिरों में सुबह से ही लगातार स्थानीय लोगों व पर्यटकों के दर्शन को पहुंचने का सिलसिला जारी है। खासकर नयना देवी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बार पिछले सालों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या कम होने से मंदिर परिसर में कतार नहीं लगी है।


    मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी सुरेश मेलकानी के अनुसार सुबह से अब तक दो हजार के आसपास भक्त दर्शन कर चुके हैं। उधर पाषाण देवी मंदिर, बाबा नीब करौरी स्थापित हनुमानगढ़ मंदिर में भी सुबह से बाबा के भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

    गिरिजा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा


    रामनगर। गिरिजा देवी मंदिर में साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।  मंदिर में लाइन लगाकर श्रद्धालुओं ने देवी के दर्शन किये। गुरुवार को सुबह से ही मंदिर में रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, बाजपुर, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद आदि जगह से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। पहले दिन गिरिजा मंदिर में पूजा अर्चना कर नये साल की शुरूआत की। कई लोगों ने कोसी नदी में स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के प्रधान पुजारी मनोज चंद्र पांडे ने पूजा कराई। मंदिर व परिसर को फूलों से सजाया गया था। भीड़भाड़ अच्छी होने से प्रसाद विक्रेताओं का सामान भी खूब बिका। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में पुलिस कर्मी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। इसके अलावा स्थानीय मंदिरों में भी लोगों ने पूजा की।