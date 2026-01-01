गिरिजा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा





रामनगर। गिरिजा देवी मंदिर में साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर में लाइन लगाकर श्रद्धालुओं ने देवी के दर्शन किये। गुरुवार को सुबह से ही मंदिर में रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, बाजपुर, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद आदि जगह से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। पहले दिन गिरिजा मंदिर में पूजा अर्चना कर नये साल की शुरूआत की। कई लोगों ने कोसी नदी में स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के प्रधान पुजारी मनोज चंद्र पांडे ने पूजा कराई। मंदिर व परिसर को फूलों से सजाया गया था। भीड़भाड़ अच्छी होने से प्रसाद विक्रेताओं का सामान भी खूब बिका। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में पुलिस कर्मी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। इसके अलावा स्थानीय मंदिरों में भी लोगों ने पूजा की।