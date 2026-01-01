साल के पहले दिन उत्तराखंड के मदिरों में आस्था का सैलाब, कैंची धाम और जागेश्वर में उमड़ी भीड़- Photo
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। साल 2026 के पहले दिन उत्तराखंड के मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंची। लोगों ने भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत की। कैंची धाम और जागेश्वर धाम जैसे बड़े धामों के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी रही।
जागेश्वर धाम समेत धार्मिक स्थल पर उमड़ा आस्था का सैलाब
साल 2025 को विदाई देने के बाद नए साल के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जागेश्वर धाम समेत गोलू मंदिर चितई में सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में सुबह से लोग पूजा अर्चना को पहुंचे। पर्यटन स्थलों में भी चहल पहल देखने को मिली।
इधर, मुख्यालय के नंदा देवी, पातालदेवी, समेत अन्य मंदिरों में भी लोग सुबह से ही पूजा अर्चना को पहुंचे। वहीं साल 2025 को विदाई देने देर रात तक जगह-जगह जश्न का माहौल रहा। जबकि सुरक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्थलों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। जिससे की मंदिर में दर्शन को पहुंचने वाले भक्तों को परेशानी ना हो।
ठंड के बाद साल के पहले दिन कैंची धाम में में भक्तों की कतार देखने को मिली। स्थानीय समेत बाहर से पहुंचे पर्यटकों ने मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ नए साल के पहले दिन सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की।
