    न्यू ईयर ईव के आनंद में डूबे गोरखपुरवासी, खुशियों में लिपटी आई रात; PHOTOS

    By Ashutosh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:27 AM (IST)

    गोरखपुर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर जश्न में डूबा रहा। सड़कों, पार्कों, कैफे और सार्वजनिक स्थलों पर खुशियों का माहौल था। रामगढ़ताल, नौका विहार ...और पढ़ें

    नव वर्ष का जश्न। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर जश्न के रंग में रंगा रहा। जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां 12 की ओर बढ़ीं, उत्साह और उल्लास का माहौल और गहराता गया। सड़कों से लेकर पार्कों, कैफे से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक खुशियों की रौशनी फैली दिखी।

    युवाओं में खासा जोश था तो बुजुर्गों और परिवारों ने भी पारंपरिक अंदाज में नए साल का स्वागत किया। रामगढ़ताल, नौका विहार, रेलवे स्टेशन परिसर और विश्वविद्यालय क्षेत्र में देर रात तक चहल-पहल बनी रही।

    रंगीन लाइटों से सजे इलाकों में लोग सेल्फी लेते, संगीत का आनंद उठाते और एक-दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते नजर आए। कई जगहों पर लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को और जीवंत बना दिया। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल गोरखनाथ मंदिर में भी लोगों की भीड़ नए साल की अगवानी को बेकरार मिली।

    नव वर्ष के अवसर पर कोर्टयार्ड में जश्न मनाते लोग। जागरण

     

    नव वर्ष के स्वागत के लिए सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी सामूहिक आयोजनों का आयोजन किया। कहीं भजन-संध्या हुई तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नए संकल्प लिए गए। मंदिरों में विशेष आरती और प्रार्थनाएं आयोजित की गईं, वहीं चर्चों में भी नव वर्ष के लिए विशेष कार्यक्रम हुए। होटल, रेस्टोरेंट और कैफे देर रात तक खुले रहे और विशेष आफर के साथ ग्राहकों का स्वागत किया गया।
    नव वर्ष के स्वागत को लेकर रामगढ़ ताल पर कुछ इस तरह खुशी मनाती युवतियां। संगम दूबे

     

    सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद रहा। प्रमुख चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रखने के लिए अतिरिक्त बल लगाया गया, ताकि जश्न में कोई खलल न पड़े। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उत्सव मनाने की अपील की।

    नव वर्ष के जश्न में गोरखपुर क्लब में झूमते लोग। जागरण

     

    न्यू ईयर ईव पर बाजारों में भी रौनक दिखी। गिफ्ट आइटम्स, केक, सजावटी सामग्री और पार्टी सामग्रियों की दुकानों पर दिनभर भीड़ रही। देर शाम तक लोग अंतिम तैयारी में जुटे रहे। बच्चों में खास उत्साह रहा, उन्होंने गुब्बारों और रोशनी से अपने घरों को सजाया।

    नव वर्ष के जश्न में गोरखपुर क्लब में झूमते लोग। जागरण

     

    कुल मिलाकर, गोरखपुर में नव वर्ष की पूर्व संध्या आनंद और उमंग के साथ बीती। उम्मीदों और नई शुरुआत के संदेश के साथ शहर ने 2026 का स्वागत किया। हर ओर जश्न का माहौल रहा, इस आशा के साथ कि नया साल तरक्की, शांति और खुशहाली लेकर आएगा।