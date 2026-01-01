गोरखपुर चिड़ियाघर में बढ़ाए गए टिकट काउंटर, पार्किंग व सुरक्षा के है चाक चौबंद
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) ने नए वर्ष 2026 की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली जनवरी को चिड़ियाघर में जुटने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आनलाइन टिकट की व्यवस्था के साथ काउंटर भी बढ़ाए गए है। वन्यजीवों को परेशानी न हो, इसके लिए जूकर्मी के साथ रेंजर और वन दारोगा की ड्यूटी लगा दी गई है।
स्थानीय स्टैंड के अलावा सहारा स्टेट, सर्विस लेन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वर्ष के अंतिम दिन बुधवार को भी प्राणी उद्यान में भी नौ हजार की भीड़ पहुंची। वहीं एक जनवरी को 50 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है।
एक जनवरी को जिले के साथ देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर समेत अन्य जिलों के लोग चिड़ियाघर पहुंचते है। कई दर्शक वन्यजीवों को देखने के लिए उनके बाड़े के पास खड़े रहते है तो कुछ बाड़े के अंदर भी घुसने की कोशिश करते है। कई तो बाड़े में घूम रहे वन्यजीवों पर पत्थर फेंकते है।
इसे रोकने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए है। ड्यूटी में लगे वन विभाग के अधिकारी परिसर में भ्रमण करेंगे, जबकि दारोगा और कर्मचारी वन्यजीवों के बाड़ों के बाहर तैनात रहेंगे ताकि कोई भी दर्शक वन्यजीवों को परेशान न कर सके।
बाड़े के पास शोर-शराबा या सामान फेंकने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भीड़ के मद्देनजर, प्रबंधन ने एक दिन के लिए तीन अतिरिक्त टिकट काउंटर खोला है। आम दिनों में चार काउंटर होते हैं, लेकिन नए साल के दिन काउंटर की संख्या सात हो जाएगी, ताकि दर्शकों को लंबी कतारों से बचाया जा सके। इसके अलावा चिड़ियाघर की वेबसाइट से भी ऑनलाइन टिकट बुक करने की व्यवस्था की गई हैं।
चिड़ियाघर उपनिदेशक डाॅ. योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि नववर्ष के दिन चिड़ियाघर में भारी भीड़ होने की संभावना है। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पार्किंग समेत अन्य की व्यवस्था की गई है। बाहर जाम न लगे इसके लिए यातायात के साथ थाने की पुलिस से मदद ली गई है।
