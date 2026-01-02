नए साल में हल्द्वानी में नहीं थम रहा वाहनों का दबाव, दूसरे दिन भी शहर में लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल के दूसरे दिन भी हल्द्वानी से ट्रैफिक का दबाव कम नहीं हुआ। दूसरे दिन तो पर्वतीय मार्ग के साथ काठगोदाम व हल्द्वानी की सड़कें भी वाहनों से पैक दिखीं। माना जा रहा है कि शनिवार व रविवार को भी हल्द्वानी में जाम देखने को मिल सकता है।

नए साल के दूसरे दिन शुक्रवार को नैनीताल व भीमताल से पर्यटकों के वाहन हल्द्वानी की ओर आते दिखे। वहीं हल्द्वानी से भी कई वाहन पर्वतीय मार्गों को निकले हैं। जिसके चलते वाहनों का दबाव हल्द्वानी में देखा गया। वहीं सुबह के समय अमृतपुर के पास जमरानी बांध परियोजना वाली सड़क में ट्रकों का जाम लग गया। जिसके पास मौके पर जाकर पुलिस ने जाम खुलवाया।