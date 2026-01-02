Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल में हल्द्वानी में नहीं थम रहा वाहनों का दबाव, दूसरे दिन भी शहर में लगा लंबा जाम

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:25 PM (IST)

    नए साल के दूसरे दिन भी हल्द्वानी में वाहनों का भारी दबाव बना रहा, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रही। नैनीताल और भीमताल से पर्यटकों के वाहन हल्द्वानी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नए साल के दिन जाम के बाद दूसरे दिन भी सड़कें रहीं वाहनों से पैक। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। नए साल के दूसरे दिन भी हल्द्वानी से ट्रैफिक का दबाव कम नहीं हुआ। दूसरे दिन तो पर्वतीय मार्ग के साथ काठगोदाम व हल्द्वानी की सड़कें भी वाहनों से पैक दिखीं। माना जा रहा है कि शनिवार व रविवार को भी हल्द्वानी में जाम देखने को मिल सकता है।

    नए साल के दूसरे दिन शुक्रवार को नैनीताल व भीमताल से पर्यटकों के वाहन हल्द्वानी की ओर आते दिखे। वहीं हल्द्वानी से भी कई वाहन पर्वतीय मार्गों को निकले हैं। जिसके चलते वाहनों का दबाव हल्द्वानी में देखा गया। वहीं सुबह के समय अमृतपुर के पास जमरानी बांध परियोजना वाली सड़क में ट्रकों का जाम लग गया। जिसके पास मौके पर जाकर पुलिस ने जाम खुलवाया।

    इधर हल्द्वानी में ट्रैफिक का दबाव देखते हुए बार-बार कोतवाली के पास वाहनों को कुछ मिनट के लिए रोक दिया जा रहा था। जिसके बाद दूसरी तरफ से वाहनों का आवागमन किया जा रहा था। शनिवार को हल्द्वानी में नगर कीर्तन होने के चलते भी रूट डायवर्ट किया गया है। जिसमें अन्य स्थलों में जाम लगने की समस्या हो सकती है।

    ट्रैफिक प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि दो जनवरी को भी हल्द्वानी में ट्रैफिक का दबाव देखने को मिला है। क्योंकि पर्वतीय मार्गों में काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। कहा कि ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए पुलिस सड़क में जाम खुलवाने में जुटी रही है।

    यह भी पढ़ें- हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण पर Bulldozer Action, 10 दुकानें ध्वस्त

    यह भी पढ़ें- नए साल पर पहुंची भारी भीड़, काठगोदाम से लगा जाम; नैनीताल से हल्द्वानी तक रेंगते रहे वाहन