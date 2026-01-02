Language
    हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण पर Bulldozer Action, 10 दुकानें ध्वस्त

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:56 PM (IST)

    हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लाइन नंबर-1 में दुकानों के आगे नाले पर बने पक्के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। लगभग 10 दुकानों के सामने से अतिक्रम ...और पढ़ें

     10 दुकान के आगे नाले पर किया था पक्का अतिक्रमण, 14 हजार का किया चालान। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा के लाइन नंबर-1 में दुकानों के आगे नाले के ऊपर बुलडोजर से पक्का अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। करीब 10 दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं पांच कारोबारियों पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने व गंदगी पर 14 हजार रुपये का चालान भी काटा गया। साथ ही घरेलू सिलिंडर से व्यावसायिक कार्य करने वाले दो दुकानदारों के सिलिंडर भी जब्त किए गए।

    शुक्रवार को बनभूलपुरा के लाइन नंबर-1 में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। नगर निगम की मानें तो यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लाइन नंबर-18 तक चलेगा। नगर आयुक्त पारितोष वर्मा ने बताया कि बनभूलपुरा में काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसमें प्रशासन समय-समय पर कार्यवाही कर रहा है। कहा कि नाले के ऊपर एक दुकानदार ने पूरा खोका रखा हुआ था।

    बुलडोजर से खोका भी तोड़ दिया गया।वहीं करीब 10 दुकानदारों ने नालियों के ऊपर पक्का अतिक्रमण किया था। जिसपर बुलडोजर से यह तोड़ दिए गए हैं। कहा कि तीन ट्रालियों में अतिक्रमण का सामान जब्त किया गया है। वहीं कई लोगों को खुद अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसपी सिटी मनोज कत्याल आदि मौजूद रहे।

     

