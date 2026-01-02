हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण पर Bulldozer Action, 10 दुकानें ध्वस्त

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा के लाइन नंबर-1 में दुकानों के आगे नाले के ऊपर बुलडोजर से पक्का अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। करीब 10 दुकानों के आगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं पांच कारोबारियों पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने व गंदगी पर 14 हजार रुपये का चालान भी काटा गया। साथ ही घरेलू सिलिंडर से व्यावसायिक कार्य करने वाले दो दुकानदारों के सिलिंडर भी जब्त किए गए।

शुक्रवार को बनभूलपुरा के लाइन नंबर-1 में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। नगर निगम की मानें तो यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लाइन नंबर-18 तक चलेगा। नगर आयुक्त पारितोष वर्मा ने बताया कि बनभूलपुरा में काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसमें प्रशासन समय-समय पर कार्यवाही कर रहा है। कहा कि नाले के ऊपर एक दुकानदार ने पूरा खोका रखा हुआ था।