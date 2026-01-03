Language
    पड़ोसी के साथ नाबालिग फरार, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:57 PM (IST)

    हल्द्वानी में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई है। पिता ने आरोप लगाया कि युवक के परिवार वाले दोनों की शादी कराने का दबाव ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्वजन का आरोप युवक के परिवार वाले शादी कराने का बना रहे दबाव. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई है। नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया कि जब इस बात की शिकायत युवक के स्वजन से की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि दोनों की शादी करवा दो।

    हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। कहा कि वह एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्र है।पहली तारीख को उनकी बेटी सुबह साढ़े नौ बजे बिना बताए घर से चली गई है। जिसकी उन्होंने काफी खोजबीन की। उनको शक है कि बेटी को पड़ोसी युवक भगा के ले गया है। क्योंकि इससे पूर्व भी नाबालिग पुत्री को भगाने में असफल रहा।

    कहा कि जब युवक के घर में इस बात की शिकायत की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि दोनों की शादी करवा दो।कहा कि युवक नाबालिग के साथ कुछ भी गलत हरकत कर सकता है। इसके चलते पूरा परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान है। हल्द्वानी कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।

