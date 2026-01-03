पड़ोसी के साथ नाबालिग फरार, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग पड़ोसी युवक के साथ फरार हो गई है। नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया कि जब इस बात की शिकायत युवक के स्वजन से की तो उन्होंने सीधे कह दिया कि दोनों की शादी करवा दो।

हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। कहा कि वह एक सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्र है।पहली तारीख को उनकी बेटी सुबह साढ़े नौ बजे बिना बताए घर से चली गई है। जिसकी उन्होंने काफी खोजबीन की। उनको शक है कि बेटी को पड़ोसी युवक भगा के ले गया है। क्योंकि इससे पूर्व भी नाबालिग पुत्री को भगाने में असफल रहा।