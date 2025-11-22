Nainital News: असंतुलित होकर कार 150 मीटर नीचे शिप्रा नदी क्षेत्र में गिरी, तीन शिक्षकों की हुई मौत
नैनीताल जिले के रातीघाट में अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर एक कार के शिप्रा नदी में गिरने से तीन शिक्षकों की मौत हो गई। मृतकों में राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बिष्ट भी शामिल हैं। एक घायल शिक्षक को हल्द्वानी रेफर किया गया है। यह हादसा तब हुआ जब शिक्षक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, जागरण, गरमपानी (नैनीताल): अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर रातीघाट क्षेत्र में एक कार असंतुलित होकर डेढ़ सौ मीटर नीचे शिप्रा नदी क्षेत्र में जा गिरी। हादसे में हवालबाग ब्लाक के राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष समेत तीन शिक्षकों की मौत हो गई। एक घायल शिक्षक को सीएचसी खैरना में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर किया गया है।
कार में सवार थे चार शिक्षक
पुलिस के अनुसार अल्मोड़ा जिले के हवालबाग में राजकीय शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष पांडेखोला निवासी 50 वर्षीय संजय सिंह बिष्ट पुत्र पदम सिंह व मनोज कुमार समेत चार शिक्षक कार से विवाह समारोह में शामिल होने हल्द्वानी को रवाना हुए।
एबालक ने दी हादसे की सूचना
सायं सात बजे रातीघाट क्षेत्र में पहुंचे थे कि कार असंतुलित होकर करीब डेढ़ सौ मीटर नीचे शिप्रा नदी क्षेत्र में गिर गई। एक बालक ने दुर्घटना की सूचना रातीघाट के तारा सिंह बिष्ट को दी। तारा सिंह व भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट घटनास्थल की ओर रवाना हुए।
वाहन में फंसे लोगों को निकाला
पुलिस व एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया। बचाव दल व स्थानीय लोगो ने वाहन के अंदर फंसे संजय व मनोज को बाहर निकाल सीएचसी गरमपानी पहुंचाया।
वाहन के उड़ गए परखच्चे
अस्पताल में उपचार के संजय की मौत हो गई। जबकि मनोज को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। वाहन के अंदर फंसे दो अन्य शिक्षक सुरेंद्र भंडारी व पुष्कर भैंसोड़ा ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। काफि ऊंचाई से गिरने से वाहन के भी परखच्चे उड़ गए।
लगा परिचितों का जमावड़ा
दुर्घटना की सूचना पर अल्मोड़ा से तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे में तीन शिक्षकों की मौत से हर कोई स्तब्ध है। अल्मोड़ा से पहुंचे लोगों ने बताया की शिक्षक संजय सिंह बिष्ट विभाग में सबके प्रिय थे। हादसे के बाद रातीघाट क्षेत्र में भी शोक की लहर है।
