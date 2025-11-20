Dehradun News: ओएनजीसी चौक हादसे में पुलिस ने एक साल बाद दाखिल की 500 पन्नों की चार्जशीट, बनाए गए हैं 60 गवाह

जागरण संवाददाता, देहरादून: 11 नवंबर 2024 की रात को ओएनजीसी चौक पर हुए दिल दहलाने वाले हादसे में कैंट कोतवाली पुलिस ने एक साल बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है।

पुलिस की ओर से कैंट चालक राजकुमार, मालिक नरेश व घटना के समय वाहन को किराये पर लेने वाले आरोपित अभिषेक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है।

केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जल्द ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस की ओर से 60 गवाह बनाए गए हैं।

इस हादसे में कांवली रोड निवासी घर की इकलौती बेटी 20 वर्षीय कामाक्षी की भी जान गई थी। घटना के एक साल पूरे होने पर कामाक्षी के पिता अधिवक्ता तुषार सिंघल ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।

उनका कहना था कि पुलिस ने केवल क्लीनर को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर दी, जबकि असली कार्रवाई कंटेनर के मालिक पर होनी चाहिए थी।

उनका यह भी कहना था कि इस मामले में पुलिस अब तक चार्जशीट दाखिल भी नहीं कर पाई और ना ही उनके बयान दर्ज किए गए। आरोप-प्रत्यारोपों के बीच पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है।

घटना से सहम गया था पूरा दून

एक साथ छह नौजवानों की मृत्यु के चलते पूरा देहरादून सहम गया था। 11 नवंबर की रात 01:11 बजे कुणाल कुकरेजा, ऋषभ जैन, नव्या गोयल व अतुल अग्रवाल कांवली रोड निवासी कामाक्षी के घर के बाहर पहुंचे।