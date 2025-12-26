Language
    नैनीताल में जंगल में पत्ते लेने गई थी महिला, अचानक सामने आया तेंदुआ और बनाया अपना निवाला

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    नैनीताल जिले के तल्ली दीनी गांव में तेंदुए ने एक 35 वर्षीय महिला को मार डाला। जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। महिला जंगल में पत्ते लेने गई थी तभी ते ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल: जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर भीमताल-शहर फाटक मार्ग के समीपवर्ती सड़क से करीब चार किमी दूर तल्ली दीनी गांव में तेंदुए ने 35 वर्षीय महिला को निवाला बना दिया।

    घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने शव को जंगल में तलाशने के बाद कब्जे में ले लिया है। प्रभागीय वनाधिकारी आकाश गंगवार सहित एसडीओ व वन क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके के जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने तेंदुए को पकड़ने अथवा मारने की मांग उठाई है।

    जिले में अब धारी ब्लाक क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे धारी विकासखंड के तल्ली दीनी ग्राम पंचायत के तोक गांव धुरा निवासी गोपाल सिंह बर्गली की पत्नी 35 वर्षीय हेमा घर के पास के जंगल मे जानवरों के लिए पत्ते लेने गई थी तो घात लगाकर बैठा तेंदुआ उसे घसीटता हुआ उठा ले गया।

    महिला की चीख पुकार के बाद गांव के लोग पहुंचे, लेकिन गुलदार उसे जंगल की ओर ले जाकर ओझल हो गया। महिला के देवर ने तेंदुए को हेमा को ले जाते हुए देखा तो शोर मचाकर और पत्थर फेंककर गुलदार को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन तेंदुआ महिला को घसीटता हुआ ले गया।

    सूचना मिलते ही ग्रामीणों और स्वजन ने जंगल में खोजबीन शुरू की। बाद में महिला का शव बरामद कर लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

    एसडीओ ममता चंद के अनुसार महिला का शव बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल शव जंगल में ही है। महिला के स्वजनों को मुआवजा देने तथा सेंपलिंग आदि की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने वन विभाग व प्रशासन से वन्यजीव के आतंक से निजात दिलाने व तेंदुए को आदमखोर घोषित कर मारने की मांग की है।

