अल्मोड़ा में जंगल की ओर भागते हुए खेत के बाड़े में फंसा गुलदार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददता, अल्मोड़ा: सोमेश्वर क्षेत्र के नारंगतोली गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक नर गुलदार जंगल की ओर भागते हुए खेतों के बाड़े में फंस गया। वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार की सुबह एक गुलदार जंगल की ओर भाग रहा था। इस दौरान वह नारंगतोली में खेत में बने बाड़े में फंस गया। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पशु चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेराबंदी में लिया गया।

वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की जनहानि या वन्यजीव को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए विशेष सावधानी बरती गई। पशु चिकित्सकों की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया, जिसके बाद उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों की भीड़ को दूर रखा गया, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।

रेस्क्यू किए गए गुलदार को प्राथमिक जांच के बाद मृग विहार रेस्क्यू सेंटर, एनटीडी भेज दिया गया है। वन विभाग के अनुसार गुलदार नर है और उसकी उम्र लगभग छह वर्ष बताई जा रही है। वर्तमान में वह पूरी तरह सुरक्षित है और पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है।