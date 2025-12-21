Tehri: मखलोगी क्षेत्र में गुलदार की दहशत, स्कूटी सवार महिला व कार पर किया हमला

संवाद सहयोगी, जागरण, नई टिहरी : विकासखंड चंबा के मखलोगी क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती सक्रियता क्षेत्रवासी दहशत में हैं। शनिवार को गुलदार ने दिनदहाड़े एक स्कूटी सवार महिला पर हमला कर दिया। वहीं, शुक्रवार रात को गुलदार ने एक कार पर हमला किया था। गनीमत रही कि गुलदार के इन दोनों हमलों में किसी को गंभीर हानि नहीं हुई। इन हमलों से भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम तुंगोली के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह रावत ने बताया कि ग्राम मणोगी निवासी आरती नेगी शनिवार दोपहर को खंडकरी-टिंगरी-जगेठी मोटर मार्ग से होते हुए स्कूटी से नकोट बाजार की ओर जा रही थीं। जब वह टिंगरी गांव के पास पहुंचीं तो गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। आरती के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गनीमत रही कि आरती को गंभीर चोट नहीं आई।