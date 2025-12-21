Tehri: मखलोगी क्षेत्र में गुलदार की दहशत, स्कूटी सवार महिला व कार पर किया हमला
टिहरी के मखलोगी क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती सक्रियता से दहशत है। गुलदार ने दिनदहाड़े स्कूटी सवार महिला पर हमला किया और इससे पहले एक कार पर भी हमला किय ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, नई टिहरी : विकासखंड चंबा के मखलोगी क्षेत्र में गुलदार की बढ़ती सक्रियता क्षेत्रवासी दहशत में हैं। शनिवार को गुलदार ने दिनदहाड़े एक स्कूटी सवार महिला पर हमला कर दिया।
वहीं, शुक्रवार रात को गुलदार ने एक कार पर हमला किया था। गनीमत रही कि गुलदार के इन दोनों हमलों में किसी को गंभीर हानि नहीं हुई। इन हमलों से भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
ग्राम तुंगोली के सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह रावत ने बताया कि ग्राम मणोगी निवासी आरती नेगी शनिवार दोपहर को खंडकरी-टिंगरी-जगेठी मोटर मार्ग से होते हुए स्कूटी से नकोट बाजार की ओर जा रही थीं। जब वह टिंगरी गांव के पास पहुंचीं तो गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। आरती के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गनीमत रही कि आरती को गंभीर चोट नहीं आई।
वहीं, शुक्रवार शाम को अमर देव उनियाल निवासी गैरू, तुंगोली, नकोट बाजार से दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे। सनराइज पब्लिक स्कूल नकोट के पास गुलदार ने उनकी कार पर झपट्टा मार दिया।
गनीमत रही कि कार के बंद शीशों के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन घटनाओं ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ समय पहले ग्राम दंदेली में गुलदार ने गोवंश को शिकार बनाया था। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिंह रावत ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।
घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर टीम भेजी गई थी। विभाग की ओर से संभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। ग्रामीणों को भी जंगली जानवरों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा संभावित इलाकों में फोक्स लाइट व ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं।
- जन्मेजय चंद रमोला, एसडीओ, टिहरी वन प्रभाग।
यह भी पढ़ें- VIDEO: हरिद्वार में पेड़ पर चढ़ा गुलदार… चार घंटे तक उल्टा लटका रहा रहा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
यह भी पढ़ें- सावधान! देहरादून के रायवाला में सड़कों पर घूम रहे हाथी और गुलदार, जान-माल के लिए खतरा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।