    VIDEO: हरिद्वार में पेड़ पर चढ़ा गुलदार… चार घंटे तक उल्टा लटका रहा रहा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

    By Shailedra GodiyalEdited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    उत्तराखंड के हरिद्वार में एक गुलदार पेड़ पर चढ़ गया और लगभग चार घंटे तक उल्टा लटका रहा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार का रेस्क्यू किया। रे ...और पढ़ें

    रणसुरा गांव में पापुलर के पेड़ पर फंसा गुलदार।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: हरिद्वार वन प्रभाग के रणसुरा गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक गुलदार आबादी के समीप पहुंचकर पापुलर पेड़ पर चढ़ गया। करीब चार घंटे तक वहीं फंसा रहा।

    क्षेत्र में बना दहशत का माहौल 

    गुलदार के दिखाई देने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गुलदार को देखने के लिए खेतों के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। वन विभाग की टीम ने खासी मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया। गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाया गया है। जहां गुलदार का उपचार चल रहा है।

    आबादी की तरफ आया गुलदार

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गुलदार पथरी क्षेत्र के जंगल से शुक्रवार को दोपहर आबादी की तरफ आया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार संभवतः कुत्तों के शोर या मानवीय हलचल से घबराकर वह खेतों के बीच पापुलर के पेड़ पर चढ़ गया।

    पेड़ पर चढ़ने के बाद वहीं फंसा

    पेड़ पर चढ़ने के बाद गुलदार पेड़ पर ही फंस गया और नीचे नहीं उतर सका। इस दौरान ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के करीब दो घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

    क्षेत्र को कराया गया खाली

    टीम में रेंज अधिकारी, वन रक्षक और विशेषज्ञ कर्मचारी शामिल थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया और भीड़ को नियंत्रित किया गया।

    ट्रैंकुलाइज कर किया रेस्क्यू

    वन विभाग ने पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। विशेषज्ञों की निगरानी में गुलदार को पेड़ पर ही ट्रैंकुलाइज किया गया। जिसके बाद पेड़ को काटा गया, तब जाकर पेड़ की टहनी के बीच में फंसे गुलदार को रेस्क्यू किया गया। गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाया गया है।

