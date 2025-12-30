घास काट रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला, जंगल के अंदर 2 KM तक ले गया घसीट कर; मौत से ग्रामीणों में आक्रोश

संवाद सहयोगी जागरण, भीमताल : धारी ब्लाक के बाद अब ओखलकांडा ब्लाक में तेंदुए ने महिला को दिन-दहाड़े मार डाला। जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर डीएफओ, भीमताल विधायक, सीएमओ नैनीताल मौके पर जा रहे है। घटना के बाद ग्रामीणों का विभाग के प्रति भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है।

