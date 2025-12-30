Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घास काट रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला, जंगल के अंदर 2 KM तक ले गया घसीट कर; मौत से ग्रामीणों में आक्रोश

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    ओखलकांडा ब्लाक के चमोली गांव में घास काट रही रेखा देवी पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ उन्हें दो किमी तक जंगल में घसीट ले गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी जागरण, भीमताल : धारी ब्लाक के बाद अब ओखलकांडा ब्लाक में तेंदुए ने महिला को दिन-दहाड़े मार डाला। जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर डीएफओ, भीमताल विधायक, सीएमओ नैनीताल मौके पर जा रहे है। घटना के बाद ग्रामीणों का विभाग के प्रति भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार ओखलकांडा ब्लाक के चमोली गांव के कीटोड़ा तोक में रेखा देवी पत्नी पान सिंह गांव की अन्य महिलाओ के साथ घास काटने गई थी। इसी बीच घात लगे तेंदुए उसकर हमला कर दिया और उसे घसीट कर करीब 2 किमी जंगल ले गया।

    रेखा दर्द भरी चीख सुन अन्य महिलाओं ने शोरगुल किया, लेकिन उसके बाद तेंदुए ने महिला को नहीं छोड़ा। जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद से ग्रामीणों भारी आक्रोश फैल गया।

    सूचना पर वन विभाग के अधिकारी की टीम पर देखने को मिला। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतका के स्वजन सदमे में है। ग्रामीणों के दिलों में भय है।

    यह भी पढ़ें- अल्मोड़ा के महतगांव में आतंक मचाने वाला गुलदार पिंजरे में फंसा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

    यह भी पढ़ें- देहरादून के रायवाला में सड़कों पर घूम रहा है गुलदार, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद