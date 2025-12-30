पति-पत्नी और वो : दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध, विरोध करने पर बीबी को दिया तलाक

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : गौलापार में पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध व ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से एक महिला का परिवार टूट गया। इसके साथ ही महिला के दो मासूम बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से छूट गई। महिला ने पुलिस से ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करने के साथ ही न्याय दिलाने की मांग की है।

बनभूलपुरा नई बस्ती निवासी एक महिला ने पति और ससुरालियों पर मारपीट, गाली-गलौज, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के साथ ही तीन तलाक देकर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी 28 जनवरी 2014 को मुस्लिम रीति-रिवाज से गौलापार के बागजाला निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में महिला ने पति के मोबाइल पर एक अन्य महिला की फोटो देखी। इसके बाद जब महिला ने अच्छी तरह पति का फोन चेक किया तो उसे शक होने लगा।

महिला ने आरोप लगाया कि पति के अवैध संबंधों की उसे जानकारी मिली। जब पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो पति उसके साथ मारपीट करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद पति दूसरी महिला को घर लाने लगा। इसका विरोध करने पर पत्नी को जान से मारने व घर से निकालने की धमकी देने लगा।

पीड़िता का कहना है कि छह मार्च 2025 को पति और ससुराल पक्ष ने उसके व बच्चों के साथ मारपीट कर तीन तलाक देते हुए घर से निकाल दिया। महिला ने कहा कि शादी के समय पिता ने दहेज में बाइक, घरेलू सामान व जेवर दिए थे। जिन्हें वापस देने पर पति ने साफ इन्कार कर दिया।