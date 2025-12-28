Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    REEL जैसी ‘परफेक्ट पत्नी’ की चाहत में रिश्तों में दरार, तलाक की नौबत... आंख खोल देगी भोपाल के दो परिवारों की कहानी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    भोपाल के कुटुंब न्यायालय में सोशल मीडिया रील्स के कारण वैवाहिक रिश्तों में तनाव के मामले सामने आए हैं। पति-पत्नी रील्स से प्रभावित होकर अवास्तविक अपेक ...और पढ़ें

    Hero Image

    रील की सनक (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया की रील अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वैवाहिक रिश्तों पर भी गहरा असर डालने लगी हैं। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां रील से प्रभावित अपेक्षाओं ने दांपत्य जीवन को तनाव और टकराव की ओर धकेल दिया। ‘भाग्यशाली पत्नी’ और ‘परफेक्ट लुक’ की अवधारणा से प्रभावित पति-पत्नी के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि बात विवाह विच्छेद तक पहुंच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काउंसलरों के अनुसार, इंटरनेट मीडिया से उपजी अवास्तविक अपेक्षाएं अब दंपतियों के बीच कलह का बड़ा कारण बन रही हैं। पतियों द्वारा रील में दिखाए गए गुणों को वास्तविक जीवन में पत्नी पर थोपने की कोशिश रिश्तों में दरार डाल रही है।

    रील देखकर पत्नी पर बाल बढ़ाने का दबाव

    एक मामले में व्यवसायी पति ने सोशल मीडिया पर लंबे बालों वाली महिला को ‘भाग्यशाली’ बताने वाली रील देखने के बाद पत्नी से भी वैसे ही बाल रखने की जिद पकड़ ली। उसने ऑनलाइन हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेकर दवाइयां तक मंगवा दीं। पत्नी का कहना है कि पति हर माह चार से पांच हजार रुपये बालों की देखभाल पर खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उसकी दिनचर्या और जीवनशैली बदलने का दबाव बना रहे हैं।

    पत्नी ने इसे अपनी स्वतंत्रता में दखल बताते हुए असहमति जताई, जबकि पति का तर्क है कि लंबे बालों से न सिर्फ पत्नी सुंदर लगेगी, बल्कि उसके व्यवसाय में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी मायके में रहने लगी। फिलहाल दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।

    नैन-नक्श को लेकर ताने, बात पहुंची तलाक तक

    दूसरे मामले में शादी को छह साल हो चुके हैं और दंपती की साढ़े चार साल की बेटी भी है। निजी कंपनी में मैनेजर पति एक रील से प्रभावित हुआ, जिसमें आकर्षक नैन-नक्श वाली महिला को लक्ष्मी का रूप बताया गया था। इसके बाद उसने पत्नी के चेहरे को लेकर घरवालों के सामने टिप्पणी शुरू कर दी।

    पत्नी का कहना है कि अरेंज मैरिज के दौरान पति ने देखकर ही रिश्ता स्वीकार किया था, लेकिन अब वही नैन-नक्श तानों का कारण बन गए हैं। बार-बार की टिप्पणियों और बॉडी शेमिंग से आहत होकर पत्नी ने विवाह विच्छेद का मन बना लिया। वहीं पति का दावा है कि पत्नी हंसी-मजाक को बेवजह गंभीर मुद्दा बना रही है। मामले में काउंसलिंग जारी है।

    यह भी पढ़ें- भोपाल में जेल से छूटे पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म, हत्या के मामले में 14 साल की सजा काटकर आया था

    काउंसलरों की चेतावनी

    कुटुंब न्यायालय के काउंसलरों का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली आदर्श छवियां वास्तविक जीवन से कोसों दूर होती हैं। इन्हें रिश्तों पर थोपना दांपत्य जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। समय रहते संवाद और समझदारी नहीं दिखाई गई, तो ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है।

    दोनों मामलों में पति रील से कुछ ज्यादा ही प्रभावित नजर आ रहे हैं और असुरक्षा की भावना से भी ग्रसित हैं। इंटरनेट मीडिया रिश्तों में दरार पैदा कर रहा है। ऐसे मामलों में काउंसलिंग कर समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है।
    -शैल अवस्थी, काउंसलर, कुटुंब न्यायालय

    सोशल मीडिया के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। दंपती पुरानी परंपराओं से विमुख हो रहे हैं, जिससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो रहा है। छोटी-छोटी बातों पर रिश्तों में दरार पड़ रही है, जिसे बचाने की आवश्यकता है।
    -शशांक शेखर, समाजशास्त्री