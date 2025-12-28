भोपाल में जेल से छूटे पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म, हत्या के मामले में 14 साल की सजा काटकर आया था

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पुराने शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। आरोपी ने अपनी 19 साल की बेटी को ही हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता के मुताबिक वह करीब 12-15 दिन से पिता के पास रह रही थी। इसी दौरान आरोपी ने डरा-धमकाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

आरोपी पिता हत्या के मामले में चौदह साल की सजा काटकर अभी दो महीने पहले ही जेल से छूटकर आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे दौबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पिता से मिलने पहुंची थी पीड़िता

पुलिस के अनुसार 19 साल की युवती इलाके में रहती हैं। उसका पिता हत्या के मामले में जेल में था। चौदह साल की सजा काटने के बाद वह दो महीने पहले ही जेल से छूटा है। इधर युवती की मां भी उससे अलग रहती हैं। युवती ने बताया कि वह पिता से मिलने उनके घर करीब पंद्रह दिन पहले गई थी। तब पिता ने डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी पिता के भय और लोकलाज के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई।