भोपाल में जेल से छूटे पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म, हत्या के मामले में 14 साल की सजा काटकर आया था
पुराने भोपाल शहर में एक शख्स ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया। वह हत्या के मामले में 14 साल से जेल में बंद था और दो माह पहले ही उसकी रिहाई हुई। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। पुराने शहर के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। आरोपी ने अपनी 19 साल की बेटी को ही हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता के मुताबिक वह करीब 12-15 दिन से पिता के पास रह रही थी। इसी दौरान आरोपी ने डरा-धमकाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
आरोपी पिता हत्या के मामले में चौदह साल की सजा काटकर अभी दो महीने पहले ही जेल से छूटकर आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे दौबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पिता से मिलने पहुंची थी पीड़िता
पुलिस के अनुसार 19 साल की युवती इलाके में रहती हैं। उसका पिता हत्या के मामले में जेल में था। चौदह साल की सजा काटने के बाद वह दो महीने पहले ही जेल से छूटा है। इधर युवती की मां भी उससे अलग रहती हैं। युवती ने बताया कि वह पिता से मिलने उनके घर करीब पंद्रह दिन पहले गई थी। तब पिता ने डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी पिता के भय और लोकलाज के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई।
आखिरकार शनिवार को वह हिम्मत कर पुलिस थाने पहुंची और आपबीती सुनाते हुए पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
