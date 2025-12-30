Language
    आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुजुर्ग और तलाकशुदा बेटी ने खाया विषाक्त पदार्थ, बुजुर्ग की मौत बेटी की हालत गंभीर

    Abhishek sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    वाराणसी में आर्थिक तंगी से जूझ रहे 75 वर्षीय बृजेश त्रिपाठी और उनकी 42 वर्षीय तलाकशुदा बेटी लता ने कीटनाशक खा लिया। बृजेश त्रिपाठी की मृत्यु हो गई, जब ...और पढ़ें

    मौके पर जांच करते डीसीपी काशी गौरव वंशवाल, एसीपी गौरव कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के महेश नगर कालोनी के रहने वाले बृजेश त्रिपाठी ( 75 वर्ष ) और उनकी तलाकशुदा बेटी लता ( 42 वर्ष ) ने सोमवार की रात कीटनाशक पदार्थ खा लिया जिसके बाद बुजुर्ग बृजेश त्रिपाठी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि बेटी जिंदगी और मौत के बीच फोर्ड अस्पताल में जूझ रही है।

    प्रथम दृष्टया मामला आर्थिक तंगी से जुड़ा है। मृतक बृजेश त्रिपाठी मूलरूप से देवरिया लार रोड के रहने वाले थे लेकिन करीब 40 वर्षों से यहीं रहकर डाक विभाग से रिटायर हुए थे । इसके बाद पूजा पाठ भी कराते थे। इनकी दो बेटियां और दो बेटे में एक बेटे की पहले मौत हो चुकी थी। दो बेटियों में बड़ी बेटी का 1014 में शादी हुआ लेकिन 2016 में तलाक के बाद 10 वर्ष से पिता के साथ ही रहती थी।

    छोटी बेटी शादी के बाद उमरगांव गुजरात में रहकर नौकरी करती है। मृतक का बेटा आनंद त्रिपाठी साथ रहता है लेकिन नौकरी छूट जाने के कारण घर बैठा है। सप्ताह भर पहले मृतक की पत्नी कालिंदी घर में गिर गईं जिसके कारण कूल्हा टूट गया और सामने घाट स्थित फोर्ड अस्पताल में ऑपरेशन के बाद भर्ती हैं। मां के ऑपरेशन की सूचना पर छोटी बेटी प्रिया अपने पति के साथ देखने आई थी।

    पिता ने घर की समस्या को देखते हुए बेटी को वापस गुजरात जाने को कहा जिसके बाद वह दो दिन होटल का कमरा लेकर रही और फिर सोमवार की देर रात वापस जाने के लिए स्टेशन पहुंच चुकी थी। इसी बीच पता चला कि उनके पिता और बहन ने विषाक्त पदार्थ खा लिया है।

    जिसके बाद वापस आई तो पिता की मौत हो चुकी थी। बहन को पहले ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था जहां से फोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक आर्थिक तंगी के कारण किराए के मकान में पत्नी बेटी और बेटे के साथ रह रहे थे।

    चार वर्षों से मृतक को पैरालाइसिस होने के कारण ठीक से चल नहीं पाते थे। सूचना पर डीसीपी काशी गौरव वंशवाल, एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार भी जांच करने पहुंचे । थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि मृतक के स्वजनों से बात करने पर आर्थिक तंगी की समस्या सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले की व‍िवेचना की जा रही है। 