नैनीताल में तेज हवा के झोंके के साथ गिरा विशालकाय पेड़, चपेट में आए तीन वाहन

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के अंडा मार्केट क्षेत्र में हवा के झोंके के साथ अंगू का विशालकाय पेड़ धराशाही हो गया। पेड़ ने सड़क किनारे खड़े तीन वाहनों को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वहां खड़े वाहन चालक और कोई राहगीर पेड़ की चपेट में नहीं आया।

अलबत्ता बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित है। करीब एक घंटा मार्ग में यातायात बाधित रहा। शनिवार को अंडा मार्केट क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए वाहन चालक सवारियां भर रहे थे। सुबह करीब दस बजे अचानक हवा के झोंके के बीच अंगू का विशालकाय पेड़ गिर गया।