नैनीताल में तेज हवा के झोंके के साथ गिरा विशालकाय पेड़, चपेट में आए तीन वाहन
नैनीताल के अंडा मार्केट क्षेत्र में तेज हवा के कारण एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सौभाग्य से, कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन बिजली की लाइनें टूटने से इलाके में बिजली गुल हो गई और यातायात बाधित हो गया। वन विभाग और अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेड़ को हटाया और यातायात को सुचारू किया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के अंडा मार्केट क्षेत्र में हवा के झोंके के साथ अंगू का विशालकाय पेड़ धराशाही हो गया। पेड़ ने सड़क किनारे खड़े तीन वाहनों को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वहां खड़े वाहन चालक और कोई राहगीर पेड़ की चपेट में नहीं आया।
अलबत्ता बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित है। करीब एक घंटा मार्ग में यातायात बाधित रहा। शनिवार को अंडा मार्केट क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए वाहन चालक सवारियां भर रहे थे। सुबह करीब दस बजे अचानक हवा के झोंके के बीच अंगू का विशालकाय पेड़ गिर गया।
नीचे खड़े तीन वाहनों और बिजली की लाइनों को चपेट में ले लिया। जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात बाधित हो गया।पेड़ की चपेट में आकर पंगोट निवासी लीलाधर, महेश चंद और सुनील सिंह के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि कोई राहगीर वाहन की चपेट में नहीं आया। सूचना के बाद वन निगम और अग्निशमन कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ हटाकर यातायात सुचारू करवाया।
