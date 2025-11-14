जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद नैनीताल जिले में चेकिंग अभियान जारी है। गुरुवार देर रात जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। होटल, ढाबों में चेकिंग करने के साथ टीम बस व रेलवे स्टेशन भी पहुंची। इस दौरान सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने और सत्यापन में लापरवाही पर 124 लोगों के चालान काट 37850 जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 132 लोगों पर 47 हजार से अधिक का जुर्माना लगा। साथ ही सात गाड़ियों को सीज किया गया है।



इंदिरा समेत पांच बने यातायात अधीक्षक

हल्द्वानी: परिवहन निगम में पदोन्नति के साथ तबादला सूची भी जारी हो गई है। हल्द्वानी डिपो की वरिष्ठ स्टेशन इंचार्ज इंदिरा भट्ट, काठगोदाम डिपो के धर्मानंद जोशी, हरिद्वार डिपो में मुकेश रानी, पर्वतीय डिपो से ललित भट्ट व मुख्यालय में तैनात विपिन काला को यातायात अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के बाद इंदिरा को रुद्रपुर डिपो और धर्मानंद जोशी को अल्मोड़ा डिपो ट्रांसफर भी कर दिया गया।



काठगोदाम पुलिस ने पकड़े दो वारंटी

हल्द्वानी: लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं होने पर काठगोदाम पुलिस ने दो वारंटियों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार कालटैक्स निवासी नवीन अली और हाइडिल गेट के पास रहने वाले कुंदन रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है।



शराब तस्करी में युवक गिरफ्तार

हल्द्वानी: शराब तस्करी में मुखानी पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी शराब के 144 टेट्रा पैक बरामद किए हैं। आरोपित गैस गोदाम रोड निवासी प्रमोद आर्य है। प्रमोद के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।