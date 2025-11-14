Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ...तो बदल जाएगा नैनीताल का बड़ा बाजार! पहाड़ी शैली में होगा सुंदरीकरण

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    नैनीताल के मल्लीताल बड़ा बाजार का कुमाऊंनी शैली में सुंदरीकरण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 2 करोड़ 54 लाख रुपये मंजूर किए हैं और लोक निर्माण विभाग को पहली किश्त जारी कर दी है। पूर्व जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बाजारों को परंपरागत रूप देने की शुरुआत की थी। तल्लीताल और मल्लीताल खड़ी बाजार का नवीनीकरण हो चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पर्यटन विभाग ने 2.54 करोड़ किए मंजूर। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल के ऐतिहासिक मल्लीताल बड़ा बाजार का परंपरागत कुमाऊंनी शैली में सुंदरीकरण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 2 करोड़ 54 लाख मंजूर करने के साथ ही करीब करीब एक करोड़ कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए हैं। पर्यटन सचिव की ओर से बाकायदा इसका शासनादेश जारी किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल नैनीताल जिलाधिकारी रहे धीराज गर्ब्याल ने नैनीताल के बाजारों का परंपरागत शैली में सुंदरीकरण करने की शुरुआत की थी। तल्लीताल के साथ ही मल्लीताल खड़ी बाजार के सुंदरीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इन बाजारों में अल्मोड़ा के पटाल बाजार की तर्ज पर सुंदरीकरण किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बड़ा बाजार के सुंदरीकरण की भी मांग की थी।

    तल्लीताल व मल्लीताल रिक्शा स्टैंड का भी परंपरागत शैली में पहाड़ के पत्थरों से पुनर्निर्माण किया गया। अब सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल की ओर से बड़ा बाजार के सुंदरीकरण के लिए कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए आगणन 254.89 लाख का अनुमोदन करते हुए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में कुल आगणन के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि यानि 101.96 लाख व्यय किए जाने की स्वीकृति जारी की है।

    शासनादेश में साफ कहा है कि कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना होगा। किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जायेगा। यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व में रामसेवक सभा और सब्जी मंडी वाले क्षेत्रों का 138 मीटर बाजार कुमाऊंनी शैली में बनाया गया है। पूर्व पालिकाध्यक्ष मुकेश जोशी मंटू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बजट आवंटन पर सचिव पर्यटन का आभार प्रकट किया है।

    यह भी पढ़ें- Nainital Weather: नैनीताल में पर्यटकों की बहार, सुहावने मौसम का आनंद लेने पहुंचे हजारों सैलानी

    यह भी पढ़ें- नैनीताल आ रहे हैं क्‍या? तो जान लें यहां उमड़े सैलानी, सड़कों पर लगी वाहनों की कतारें