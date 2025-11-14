...तो बदल जाएगा नैनीताल का बड़ा बाजार! पहाड़ी शैली में होगा सुंदरीकरण

जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल के ऐतिहासिक मल्लीताल बड़ा बाजार का परंपरागत कुमाऊंनी शैली में सुंदरीकरण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 2 करोड़ 54 लाख मंजूर करने के साथ ही करीब करीब एक करोड़ कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए हैं। पर्यटन सचिव की ओर से बाकायदा इसका शासनादेश जारी किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल नैनीताल जिलाधिकारी रहे धीराज गर्ब्याल ने नैनीताल के बाजारों का परंपरागत शैली में सुंदरीकरण करने की शुरुआत की थी। तल्लीताल के साथ ही मल्लीताल खड़ी बाजार के सुंदरीकरण कार्य पूरा हो चुका है। इन बाजारों में अल्मोड़ा के पटाल बाजार की तर्ज पर सुंदरीकरण किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बड़ा बाजार के सुंदरीकरण की भी मांग की थी।

तल्लीताल व मल्लीताल रिक्शा स्टैंड का भी परंपरागत शैली में पहाड़ के पत्थरों से पुनर्निर्माण किया गया। अब सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल की ओर से बड़ा बाजार के सुंदरीकरण के लिए कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए आगणन 254.89 लाख का अनुमोदन करते हुए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में कुल आगणन के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि यानि 101.96 लाख व्यय किए जाने की स्वीकृति जारी की है।