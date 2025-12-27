लंबाई कम होने पर महिला अभ्यर्थी को नहीं मिला IPS कैडर, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने महिला अभ्यर्थी को लंबाई कम होने पर आइपीएस के लिए उपयुक्त नहीं मानने से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय सहित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के मेडिकल बोर्ड चेयरमैन व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई को 11 फरवरी को होगी।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में चंपावत के लोहाघाट निवासी अनुप्रिया राय की याचिका पर सुनवाई हुई। अनुप्रिया के अनुसार वह सिविल सेवा परीक्षा 2024 में शामिल हुईं और अखिल भारतीय स्तर पर 189वीं रैंक प्राप्त की। उनकी पहली पसंद भारतीय पुलिस सेवा थी, लेकिन कम लंबाई के कारण उन्हें यह नहीं दिया गया।