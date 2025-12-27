इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- ‘शादी का वायदा कर यौन संबंध बना मुकरने की प्रवृति खत्म किए जाने की जरूरत’

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वायदा कर यौन संबंध के बाद मुकरने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है और इसे शुरुआत में ही खत्म किए जाने की जरूरत है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने औरेया निवासी प्रशांत पाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए की है।

अभियोजन के अनुसार पांच साल के रिश्ते के बावजूद आरोपित ने पीड़िता के साथ शादी करने से इन्कार कर दिया और उसने दूसरी महिला से सगाई कर ली। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा, दोनों (अपीलार्थी-पीड़िता) बालिग हैं और 2020 से सहमति से रिश्ते में साथ रह रहे हैं, लेकिन आरोपित ने कभी भी शादी का कोई वायदा नहीं किया था। सिर्फ शादी से इन्कार करना अपराध नहीं है।