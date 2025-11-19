Haldwani Domicile Fraud: 'सिस्टम' में भी फैजान के साथी, एसआइटी करेगी बेनकाब
उत्तराखंड सरकार के 'अपणि सरकार' पोर्टल का दुरुपयोग करते हुए मोहम्मद फैजान ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का गोरखधंधा चलाया। बाहरी लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, उसने स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। पुलिस को आशंका है कि इस काम में सिस्टम के अंदर के लोग भी शामिल हैं, जिनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार ने 'अपणि' सरकार' पोर्टल की लांचिंग इसलिए की थी। ताकि इस राज्य के लोगों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र समेत अन्य कामों के लिए भटकने न पड़े लेकिन मो. फैजान ने जनसुविधा के लिए शुरू की इस ई-सर्विस का इस्तेमाल फर्जीवाड़े के लिए किया। फर्जी तरीके से पहले बाहरी लोगों के आधार कार्ड बनवाए जाते थे। इसके बाद स्थायी व अन्य प्रमाणपत्र के लिए पोर्टल पर आवेदन होता था।
पुलिस इस बात की पूरी आशंका है कि फैजान के फर्जीवाड़े में सिस्टम के बाहरी तौर पर जुड़े लोगों के साथ ही अंदर लोग भी शामिल हैं। पुलिस जांच जारी है। एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी का कहना है कि मामले में स्पेशल जांच टीम का गठन भी किया जाएगा।
13 नवंबर को कुमाऊं कमिश्नर ने बनभूलपुरा में मो. फैजान के घर छापा मारा था। फैजान ने बरेली के रईस को उत्तराखंडी बनाने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। तहसीलदार की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करनेे के बाद पुलिस ने उपनल के माध्यम से ऊर्जा निगम में नौकरी करने वाले डेटा आपरेटर दिनेश सिंह समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश पुराने बिजली बिल लेकर आता था। जिसके बाद फैजान स्थायी निवास प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता था।
चौंकाने वाली बात यह है कि फैजान के पास अर्जीनवीस लाइसेंस न होने के बावजूद वह वर्षों से तहसील में घुस काम कर रहा था। वहीं, पुलिस का कहना है कि फैजान के मददगार सिस्टम के अंदर भी है। जिनके दम पर ही वह बाहरी लोगों के प्रमाणपत्र तैयार करने का ठेका लेता था। जिससे अच्छी-खासी कमाई भी होती थी। पुलिस जांच धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो अभी कुछ और चेहरे भी बेनकाब होंगे।
