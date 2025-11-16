Haldwani Domicile Fraud: पहले कितने फर्जीवाड़े कर चुका फैजान? अब सामने आएगा पूरा सच

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कमिश्नर के छापे के बाद पकड़ में आया अरायजनवीस फैजान इससे पहले कितने लोगों के स्थायी निवास या अन्य प्रमाणपत्र बना चुका है। इसे लेकर पुलिस की अलग-अलग टीमें गहराई से जांच में जुटी है। मोबाइल-लैपटाप खंगालने के साथ कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। संभावना है कि जल्द किसी अहम राज का पर्दाफाश हो सकता है।

गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एक शिकायत के आधार पर बनभूलपुरा में छापा मारा तो पता चला कि अरायजनवीस फैजान बरेली के मुस्लिमों को उत्तराखंड को स्थायी निवासी बनाने का प्रमाणपत्र बनाता था। इसके लिए एक ही नाम के दूसरे व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर हेराफेरी की जाती थी। ताकि दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने में दिक्कत न आए। घर पर छापे के दौरान कई दस्तावेज भी बरामद हुए थे।