Haldwani Domicile Fraud: सरगना अरायजनवीस फैजान भी निकला फर्जी, सामने आए सच से पुलिस भी हैरान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । तहसील में फर्जी दस्तावेजों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले अरायजनवीस फैजान भी फर्जी निकला है। प्रशासनिक स्तर से अरायजनवीस का जारी लाइसेंस भी फैजान के पास नहीं मिला है। यह सब बात पुलिस जांच में सामने आई हैं। पुलिस अब फैजान के डिजिटलीकृत साक्ष्य भी खंगाल रही है। साथ ही जिन लोगों ने फैजान से फर्जी तरीके से स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनवाए हैं, वह भी पुलिस के रडार पर हैं।

कुमाऊं कमिश्नर ने 13 नवंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में फर्जी तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया था। जिसके बाद पुलिस ने मुख्य सरगना फैजान समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। फैजान तहसील में अरायजनवीस का कार्य करता था, लेकिन वह अरायजनवीस के कार्य करने का भी अधिकृत नहीं था। वह तहसीलदार को भी जांच में लाइसेंस नहीं दिखा सका था। फैजान से सरकारी विभागों के कर्मचारी व कई अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिन्हें फैजान अच्छे खासे रुपये देता था।

स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों से पहले फैजान फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। फिर वह फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से अपणि सरकार पोर्टल पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर देता था। इसके बाद वह यूपीसीएल के डाटा एंट्री आपरेटर से 50 साल तक के पुराने बिल की मांग करता था। उसी व्यक्ति के नाम का एक बिजली बिल फैजान को दे देता था। इसके बाद उसमें यूपीसीएल की मुहर लगाने के बाद उसे अपणि सरकार पोर्टल में अपलोड कर देता था। इससे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाता था।

12 साल से बाहरी लोगों का बना रहा था स्थायी निवास प्रमाण पत्र सरकारी तंत्र में घुसकर बाहरी लोगों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने वाले फैजान नाम के कई और लोग जनसांख्यिकी बदलाव के कारण बने हैं। पुलिस की मानें तो इसमें सिस्टम के अंदर व बाहर कई लोग शामिल हैं। अभी यह सब एक छोटी सी जांच है। जल्द ही वह इसका बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ करेंगे।