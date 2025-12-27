हल्द्वानी के आर्यन ने विजय हजारे ट्राफी में जड़ा शतक, चंडीगढ़ के विरुद्ध खेलते हुए UP की टीम को दिलाई जीत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: हल्द्वानी के चर्चित क्रिकेटर आर्यन जुयाल ने विजय हजारे ट्राफी में उत्तरप्रदेश की टीम के साथ खेलकर शतक जड़ दिया है। साथ ही अपने जोड़ीदार क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। इससे पहले उन्होंने दलीप ट्राफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया था।

गुजरात के राजकोट में स्थित सनसारा क्रिकेट मैदान में विजय हजारे ट्राफी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ पर विशाल जीत हासिल की है।

उत्तरप्रदेश की टीम से पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेट कीपर-बल्लेबाज आर्यन जुयाल और रिंकू सिंह की शतकीय पारी के बदौलत निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 367 रन बनाए।

जवाब में चंडीगढ़ की टीम केवल 140 रनों पर आल आउट हो गई और मुकाबला 227 रनों से उत्तर प्रदेश के पक्ष में रहा। जिसमें आर्यन जुयाल और ध्रुव जुरैल के बीच दूसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी हुई।

ध्रुव ने 67 रनों की पारी खेली। इसके बाद समीर रिजवी ने भी 32 रन बनाए। जबकि आर्यन जुयाल और रिंकू सिंह के बीच 134 रनों की साझेदारी हुई। इस मुकाबले में आर्यन जुयाल ने 118 गेंद में 134 रन बनाए।