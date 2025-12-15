Language
    दीपेश देवेंद्रन कौन हैं? डेल स्टेन के फैन ने अंडर-19 एशिया कप में तोड़ी पाकिस्तान की कमर

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:25 PM (IST)
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है। भारत ने पहले यूएई और फिर पाकिस्‍तान को बुरी तरह हराया। भारत की ओर से दीपेश देवेंद ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है। दुबई में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में भारत ने यूएई को 234 रन से हराया। वहीं रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान को 90 रन से करारी शिकस्‍त दी।

    भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने कमाल की गेंदबाजी की और शुरुआत में पाकिस्‍तान को एक के बाद 3 झटके दिए। मिडिल ऑर्डर बल्‍लेबाजों ने पाकिस्‍तान की पारी को संभाला तो, पर वह अपनी टीम को जीत की दहलीज तक नहीं ले जा सके।

    कंजूसी से गेंदबाजी की

    भारत की जीत के बाद दीपेश देवेंद्रन के स्‍पेल की काफी तारीफ हो रही है। उन्‍होंने 7 ओवर गेंदबाजी की और 2.30 की इकोनॉमी से 16 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने पाकिस्‍तान के टॉप ऑर्डर बल्‍लेबाज समीर मिन्हास, अली हसन बलूच और अहमद हुसैन के विकेट लिए। दीपेश साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्‍टेन के बहुत बड़े फैन हैं।

    क्रिकेट परिवार से नाता

    देवेंद्रन का नाता क्रिकेट परिवार से है। उनके पिता वासुदेवन देवेंद्रन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले सीजन में खेले थे। वासुदेवन ने ही दीपेश को उनके शुरुआती करियर में कोचिंग दी। तमिलनाडु के इस तेज गेंदबाज को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में जगह मिली।

    सितंबर और अक्टूबर में भारत की अंडर-19 टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे ने दीपेश को सुर्खियों में ला दिया। टेस्ट सीरीज में उन्होंने चार पारियों में 9.80 के शानदार औसत से 10 विकेट लिए। ब्रिस्बेन के इयान हीली ओवल में खेले गए पहले टेस्ट में देवेंद्रन ने पहली ही पारी में पांच विकेट चटकाए। इस मैच में दीपेश ने कुल 8 सफलताएं प्राप्‍त कीं। इसके बाद भारत ए अंडर-19, भारत बी अंडर-19 और अफगानिस्तान अंडर-19 के बीच हुई अंडर-19 ट्राई-सीरीज में दीपेश ने तीन मैचों में छह विकेट लिए। महज 17 साल की उम्र में दीपेश ने साबित कर दिया है कि भारतीय टीम को भविष्‍य में एक सितारा मिल सकता है।

