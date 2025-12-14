IND U19 vs PAK U19: वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही पाकिस्तानी डगआउट में दौड़ी खुशी की लहर, सरफराज अहमद भी झूमे
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के अपने दूसरे मैच में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान अंडर-19 टीम से हो रहा है। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। इनफॉर्म वैभव सूर्यवंशी सस्ते में आउट हुए।
वैभव ने बनाए 5 रन
यूएई के खिलाफ 171 रन की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव को पाकिस्तान के मोहम्मद सय्याम ने कॉट एंड बोल्ड किया। वैभव ने 1 चौके की बदौलत 6 गेंदों पर 5 रन की पारी खेली। सैयाम ने अपने शुरुआती स्पेल में आक्रामक गेंदबाजी की और वैभव को लगातार परेशान किया। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने धीमी गेंद को सीधे गेंदबाज के हाथों में मार दिया। वैभव का विकेट लेने के बाद मोहम्मद सैयाम ने जोरदार जश्न मनाया। उनके साथी खिलाड़ी तुरंत उनके चारों ओर जमा हो गए और ऐसे जश्न मनाने लगे मानो उन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया हो।
सरफराज ने मनाया जश्न
वैभव के आउट होते ही पाकिस्तानी डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। डग-आउट में भी सभी ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिए और मुट्ठी हवा में लहराई। पाकिस्तान को पता है कि फॉर्म में चल रहे वैभव का विकेट टीम के लिए कितना जरूरी है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कोच और चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद भी खुशी से झूम उठे।
49-49 ओवर का मैच
सूर्यवंशी के जल्दी आउट होने के बावजूद भारत ने रन रेट को मेंटेन करने की कोशिश की। कप्तान आयुष म्हात्रे ने 25 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली। वह 10वें ओवर में सैयाम के हाथों आउट हो गए। इसके बाद आरोन जॉर्ज और उप-कप्तान विहान मल्होत्रा ने पारी को संभाला और समझदारी से खेलते हुए भारत को 15वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचाया। दुबई में बारिश के कारण मैच 49 ओवर प्रति टीम का कर दिया गया।
जॉर्ज ने लगाया अर्धशतक
हालांकि, भारतीय टीम 46.1 ओवर में 240 रन पर सिमट गई। एरोन जॉर्ज ने 88 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली। वहीं कनिष्क चौहान ने 46 गेंदों का सामना किया और 46 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद सय्याम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट चटकाए। निकाब शफीक को 2 सफलताएं मिलीं। अली रजा और अहमद हुसैन के खाते में 1-1 विकेट आया।
