    IND U19 vs PAK U19: सीनियर टीम की राह पर जूनियर टीम, भारतीय कप्तान ने नहीं मिलाया पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    भारत की अंडर-19 टीम ने एशिया कप में आज पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मैच में सीनियर टीम की परंपरा को जारी रखा है। टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने पाकि ...और पढ़ें

    अंडर-19 एशिया कप में आमने-सामने भारत और पाकिस्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर में हुए एशिया कप-2025 में भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली अगा से हाथ नहीं मिलाया था। भारत की अंडर-19 टीम ने भी इस प्रथा को जारी रखा है। भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष ने रविवार को पाकिस्तान के कप्तान फरहान युसूफ से टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। हालांकि, आईसीसी चाहता था कि दोनों टीमों के खिलाड़ी इस मैच में हाथ मिलाएं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।

    पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान से दूरी बनाने का फैसला किया था। एशिया कप में तीन मैच हुए थे और तीनों में भारतीय सीनियर टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था।

    आईसीसी ने की थी अपील

    समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी चाहता था कि भारत की पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने की रणनीति अंडर-19 स्टेज पर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए उसने अपील भी की थी। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। टॉस के समय आयुष ने फरहान से हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप के बाद भारत की महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप, राइजिंग स्टार एशिया कप में भी यही नीति जारी रखी थी।

    इससे पहले, पीटीआई ने बताया था कि अगर भारतीय टीम हाथ नहीं मिलाना चाहती है तो उसे आईसीसी को इस बारे में पहले से जानकारी देनी होगी ताकि वह मैच रैफरी को बता सके। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "खिलाड़ियों को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जाहिर तौर पर बीसीसीआई ने टीम के मैनेजर को ये निर्देश दिए हैं। अगर अब भारतीय टीम हाथ नहीं मिलाना चाहती तो उसे पहले आईसीसी को इस बारे में बताना होगा।"

    उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि आईसीसी चाहता है कि जूनियर क्रिकेट में राजनीति नहीं आए। लेकिन ये आम जनता की भावना की बात है।"

    वैभव हुए फेल

    पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा और वह अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रनों की बारिश कर देंगे। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। वह छह गेंदों पर पांच रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने सिर्फ एक ही चौका मारा।

