IND U19 vs PAK U19: वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ हुए फेल, नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से रविवार को पाकिस्तन के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप में जिस पारी की उम्मीद थी उस पर वह खरा नहीं उतर सके। बारिश के खलल के बाद मैच शुरू हुआ तो लगा कि वैभव कहर बनकर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर टूटेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह सस्ते में आउट हो गए।

वैभव को मोहम्मद सेयाम ने अपन शिकार बनाया। सेयाम की गेंद ऑफ स्टम्प की लाइन से अंदर आई। लेकिन टप्पा खाने के बाद रुककर आई और यहीं वैभव से गलती हो गई। वह गेंद को भांप नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगते हुए सेयाम के हाथो में जा समाई।

नहीं दोहरा पाए पिछले मैच की सफलता वैभव ने यूएई के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और शतक जमाया था। उन्होंने 95 गेंदों पर 171 रनों की पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी वैभव से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी जो हो नहीं सका। वैभव शुरू से ही आज के मैच में फंसे हुए दिख रहे थे। इसका कारण बारिश के कारण पिच में आया बदलाव हो सकता है जिसके कारण गेंद शुरुआत में रुककर आ रही थी। वैभव जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 29 रन था और वह चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए।